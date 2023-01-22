新华社柏林1月20日电（记者李超）德国国防部长皮斯托留斯20日在德国拉姆施泰因空军基地说，德国未能同盟友就向乌克兰提供“豹”式主战坦克达成一致。

由美国国防部长奥斯汀主持召开的多国防务官员会议当天在拉姆施泰因空军基地举行。皮斯托留斯在会议期间对现场媒体表示，关于“豹”式坦克，目前还不能确定德国会做出怎样的决定，“有充分理由支持这一做法，同时也有充分理由不这么做”。

皮斯托留斯还表示，德国将继续向乌提供包括“猎豹”防空坦克、“黄鼠狼”装甲车在内的更多军事援助。

另据德国联邦国防部20日发布的通报，皮斯托留斯要求检查联邦国防军的“豹”式坦克库存，以便应对未来联邦政府在对乌军援议题上可能做出的任何决定。

皮斯托留斯19日正式就任德国防长。当天他同到访的奥斯汀在德首都柏林举行会谈。两国近日在对乌军援方面出现明显分歧。连日来，美国敦促德国单方面向乌克兰提供坦克未果。德国总理朔尔茨18日在瑞士达沃斯回答记者相关提问时说，德国从不单独行动，而将与其他国家特别是美国同步行动。

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