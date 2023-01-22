1月20日，在俄罗斯莫斯科，参加“欢乐春节—中国文化庙会”活动的小朋友合影留念。新华社记者曹阳摄

新华社莫斯科1月20日电（记者刘恺）由中国文化和旅游部与中国驻俄罗斯大使馆联合主办的2023年“欢乐春节——中国文化庙会”开幕式20日晚在莫斯科阳光酒店举行，来自文艺、教育、科技、经济、媒体等俄社会各界代表共500余人出席。

开幕式现场张灯结彩，洋溢着欢乐祥和的节日气氛。中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞说，春节是中华民族最隆重、最喜庆的传统节日。举办文化庙会，就是希望与俄罗斯朋友共享节日快乐和幸福，共同领略文化的丰富多彩，共同谋划携手并肩合作的美好未来。

1月20日，在俄罗斯莫斯科举行的“欢乐春节—中国文化庙会”活动上，一名男子接过福字。新华社记者曹阳摄

张汉晖表示，中俄两国都是文化大国，都有着优秀的文化传统和深厚的文化积淀。两国文化领域交流合作发展顺利，成为双边关系不可或缺的重要组成部分。今年两国在文化领域有一系列互访交流计划，俄罗斯马林斯基剧院交响乐团和芭蕾舞团等多个俄著名演出团体将访华巡演，“中国文化节”将在俄罗斯举办，中方将派出优秀的艺术团体参加契诃夫国际戏剧节，双方还将举办首届中俄图书馆论坛。

俄罗斯文化部长柳比莫娃在开幕式上表示，俄方对今年一系列文化交流活动充满期待，相信这些活动将不断推动双边人文交往，加深两国人民友谊。

开幕式上，俄罗斯青年表演的舞龙在欢快的锣鼓声中登场亮相。“点睛”后的长龙上下翻腾起舞，神气活现。在歌曲《男儿当自强》的伴奏下，俄罗斯青少年登台表演武术，扫腿、腾空、亮掌，一招一式像模像样，赢得阵阵喝彩。

据介绍，文化庙会将持续至25日，其间将举办丰富多彩的文化体验活动。参与者能现场写“福”字，感受匠人用萝卜雕刻“玉兔”的精湛手艺，还能参加投壶、套圈、猜谜、汉服试穿等独具中国特色的小游戏。

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