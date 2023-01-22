新华社瑞士达沃斯1月20日电（记者陈斌杰 李超）为期5天的世界经济论坛年会20日在瑞士达沃斯落下帷幕。众多与会政界、商界、学界代表呼吁各国弥合分歧、加强合作，携手应对多重挑战。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德当天在闭幕致辞中表示，本次年会在应对气候变化、推动更公平的增长和释放前沿技术红利等方面取得了进展。他说，避免全球经济衰退、构建稳固的增长议程对阻止全球经济分裂至关重要。“我们可以塑造一个更有韧性、更可持续、更公平的未来，唯一的办法就是团结起来。”

本次年会的主题是“在分裂的世界中加强合作”。联合国秘书长古特雷斯在论坛期间发表演讲指出，年会主题阐明了当今世界的困境：我们需要合作，但我们面临分裂。

古特雷斯说：“我们的世界在许多方面都受到一场‘完美风暴’的困扰。”目前全球面临经济增长放缓、生活成本危机、供应链中断、地缘政治冲突、新冠疫情和气候危机等多重挑战。

今年世界经济论坛年会聚焦如何应对粮食和能源危机，如何应对高通胀、低增长和高负债，如何应对工业不景气，如何应对社会脆弱性问题，如何应对地缘政治风险等五大议题。

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