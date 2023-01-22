新华社首尔1月20日电（记者陆睿 孙一然）韩国外交部第二次官李度勋20日召见日本驻韩国使馆公使浪冈大介，抗议日方再次推进佐渡金山申遗。

韩国外交部发言人同日也发布评论说，在日方尚未充分履行2015年“明治工业革命遗址”列入世界遗产名录时承诺的相关措施情况下，日本政府再次为具有类似背景的佐渡金山申遗令人遗憾。

韩国外交部表示，韩方再次敦促日方尽快履行“明治工业革命遗址”申遗时承诺的后续措施，落实联合国教科文组织世界遗产委员会的决定事项。韩国政府将继续同国际社会共同努力，真实反映包括二战时日本强征劳工等悲惨历史在内的历史全貌。

据韩联社报道，日本政府19日再次向联合国教科文组织世界遗产委员会提交将佐渡金山列入世界文化遗产的推荐信。2022年2月，日本政府首次提出将佐渡金山列入世界文化遗产的申请，联合国教科文组织以材料说明不够充分为由未予审查。

佐渡金山位于日本新潟县佐渡市。据韩媒披露，二战期间，为了确保战争物资供应，日本强征约1200名朝鲜半岛劳工在这座金矿从事繁重劳役。由于工作环境恶劣且备受压迫，不少劳工后来死于尘肺病等。

2015年，日本将包括“军舰岛”在内的23处工业遗址打包为“明治工业革命遗址”申报世界文化遗产，日方曾承诺将采取后续措施向世人说明强征劳工的史实，包括建立信息中心介绍该历史。申遗成功后，日本所建的信息中心展示的却是日方否认强征劳工事实的内容，引发国际社会强烈不满。

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