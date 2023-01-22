新华社瑞士达沃斯1月20日电 题：“单边”“脱钩”在达沃斯不受欢迎

新华社记者聂晓阳

世界经济论坛2023年年会20日落下帷幕。今年的达沃斯论坛有不少热词，比如“中国经济”“合作”“韧性”“气候正义”等。但也有一些词汇“遇冷”，比如“单边”“脱钩”“对抗”等等。

经历了三年疫情并深受地缘冲突、极端天气、供应链中断等多重危机之苦的各国嘉宾，对这些悖逆时代潮流、违背国际公平正义的动向大声说不。

这是1月16日拍摄的瑞士达沃斯会议中心。新华社记者陈文仙摄

一是反对单边做派，痛陈“脱钩”危害。近年来，个别国家强行给国际社会定规则、带节奏，单边主义、人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，国际经济循环受到干扰。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布在发言中表示，在政治、经济、社会等多重力量影响下，全球和国家层面的分化状况正在加剧，而根本原因之一就是缺乏合作，这反过来又加剧了社会分裂，导致更多“不明智决策”。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在论坛上表示，在全球经济碎片化的威胁下，有评估认为全球经济总量或将减少0.2%乃至7%——一旦最坏情况出现，这意味着相当于德国和日本年经济总量之和的财富将被各种单边措施、脱钩思维和地缘关系紧张白白消耗。相反，过去几十年的经济一体化帮助数十亿人变得更富有、更健康，近15亿人摆脱了极端贫困，“和平与合作的红利不容浪费”。

国际知名资产管理公司贝莱德董事长兼首席执行官芬克表示，当一些国家把所谓的国家安全看得比价格更重要时，就会造成通胀问题。如果真的想要稳定价格，国际社会就必须加强合作。

二是反对新冷战，呼唤多极化。近年来，个别国家激化地缘政治和意识形态对抗，为维系一家独大的全球霸权而不惜重拾种种冷战做派，国际体系、国际秩序和多边贸易体制受到严重冲击。匈牙利外交与对外经济部部长西亚尔托在一个主题讨论会上表示，冷战时期中欧国家曾是最大的受害者之一，现在也可能会成为所谓“冷战2.0”的最大受害者。他强调，最担心的就是一场基于地缘政治板块的去全球化或全面对抗，这样的场景会让匈牙利这样的“中间国家”充满恐惧。

格奥尔基耶娃也指出，从全球经济放缓和气候变化到生活成本危机等问题，这个世界迫切需要在多方面开展更多国际合作，但是世界正面临“新冷战的幽灵”，这将使问题的解决变得更加困难。

德国总理朔尔茨表示，未来的世界是多极化的世界，尽管德国希望未来的欧盟应该保持独立和强大，但德国在这方面的主要任务是推动国与国之间的合作，避免强国互相对峙，尤其是努力将亚洲、非洲、南美等国家平等加入合作体系。

1月15日，与会者在瑞士达沃斯会议中心拍照。新华社记者连漪摄

三是维护全人类利益，呼吁加强合作。经济全球化是时代大势，已成为绝大多数国家和地区的共识。面对种种全球性挑战，国际社会更要加强对话和交流，缩小分歧和误解，凝聚共识，深化合作，从人类共同利益出发寻找有效应对的解决方案。联合国秘书长古特雷斯把当前世界面临的多重危机形容为同时发生的“完美风暴”。他说，“完美风暴”中没有完美的解决方案，但可以努力控制损失并抓住机遇，现在比以往任何时候都更需要在支离破碎的世界中开辟合作之路。

瑞士再保险公司首席执行官穆门萨勒遗憾地表示，即使面对新冠疫情这样的全球挑战，人类也没有走上合作的正轨，这非常引人深思。他呼吁：“在达沃斯的政坛和商界领袖，都应该问自己这样一个问题：在日益分化的世界中，如何加强全球合作以解决所面临的诸多挑战？”

人类面临的所有全球性问题，不是任何一国单打独斗就能解决的，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。单边也好，“脱钩”也好，只能越来越失去全球民心，而对这些负面动向大声说不，携手合作，方为人间正道。

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