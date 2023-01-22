新华社北京1月21日电 1月21日，外交部长秦刚同阿富汗临时政府代理外长穆塔基通电话。

秦刚说，春节来临，中方高度重视在阿中方人员、机构和项目安全。希阿方采取强有力措施，确保在阿中方人员和机构安全。

穆塔基向中国人民致以新春问候，表示阿绝不允许任何势力利用阿领土从事破坏阿中友好和损害中方利益的活动，坚决打击各种形式的恐怖主义，将采取有力措施，确保中国在阿人员和机构安全。

秦刚表示，中方高度重视发展中阿睦邻友好合作关系，始终尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿人民做出的自主选择，尊重阿宗教信仰和民族习惯，从不干涉阿内政，从不在阿谋求任何私利，从不寻求所谓势力范围。中方支持阿临时政府构建广泛包容的政治架构，实施温和稳健的内外政策，打击一切形式的恐怖主义，同各国尤其是邻国友好交往。中方同情阿人民遭受的苦难，愿为阿经济社会发展和民生改善提供更多帮助。

穆塔基表示，阿临时政府恪守一个中国原则，支持中方维护国家主权和领土完整，欢迎中方在国际和地区事务中发挥更重要的作用，希同中方加强交往合作。

《 人民日报 》（ 2023年01月22日 03 版）

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