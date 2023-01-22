新华社北京1月21日电 综合新华社驻外记者报道：农历癸卯兔年春节到来之际，中国常驻联合国教科文组织代表团以及驻外使领馆举办春节招待会，与会各界人士互致新春问候，祝愿中国同有关国际组织和国家在新年里继续深化互利合作，共同应对全球挑战。

中国常驻联合国教科文组织代表团举办2023年癸卯兔年春节招待会。常驻联合国教科文组织代表杨进说，中国高度重视多年来与各国常驻教科文组织代表团和教科文组织秘书处建立的密切合作和友谊关系，愿在新年里与各方加强合作，更好地践行多边主义，共同为教科文组织崇高事业和建设繁荣世界贡献力量。

出席招待会的联合国教科文组织总干事特别代表、教科文组织非洲优先与对外关系助理总干事马多戈说，长期以来，中国同联合国教科文组织在教育和文化等领域密切合作，感谢中国对教科文组织在促进非洲文化遗产保护、教育培训等方面的支持。他说，教科文组织正在与中国一道推动全球教育发展、保护文化遗产和减缓气候变化，期望国际合作与多边主义能够在新一年为世界各国、联合国教科文组织带来更多繁荣和希望。

中国驻丹麦大使馆举办兔年新春招待会。大使冯铁致辞说，兔象征着吉祥、好运与和平。2023年是中国与丹麦建立全面战略伙伴关系15周年。中方高度重视这一伙伴关系发展，期待与丹麦新一届政府合作，深化各领域交流合作，增进两国人民友谊，将中丹关系推向更高水平。

中国驻玻利维亚大使馆举办春节招待会。大使黄亚中指出，2022年中玻关系在两国元首战略引领下持续巩固深化。两国在多边领域相互支持，展示了中玻友谊的强大生命力。中资企业大力推进务实合作项目，为玻方经济振兴战略贡献力量。

中国驻几内亚比绍大使馆举办“温暖迎春”春节招待会。大使郭策说，过去三年，中几比关系取得丰硕成果，几比积极支持中方提出的理念和主张，在双方共同努力下，两国携手并进，共克时艰。

中国驻纽约总领馆举办“温暖迎春”侨学界招待会和新春招待会。总领事黄屏表示，中美应本着相互尊重精神，视彼此为伙伴和机遇，不断挖掘共同利益，造福两国和世界各国人民，进一步加强人文交流，夯实两国关系民意基础。

出席新春招待会的美国外交政策协会会长拉蒂夫指出，健康稳定的美中关系不仅关乎美中两国人民福祉，也关乎世界人民福祉。国际社会期待美中关系保持健康稳定，期待两国携手应对气候变化、粮食安全、能源危机等全球性问题。

中国驻米兰总领事馆举办2023年“温暖迎春”新春招待会。总领事刘侃表示，中意互为全面战略伙伴，两国合作具有良好的传统和政治基础。双方可进一步挖掘高端制造、清洁能源、航空航天、冰雪运动和第三方市场等领域合作增长点。中方对米兰接棒北京举办冬奥会充满期待和祝福。

中国驻大阪总领馆举办兔年迎春招待会。总领事薛剑致辞说，2023年是《中日和平友好条约》缔结45周年，双方要以此为契机，重温初心，秉持善念，坚守信义，坚定信心，共同努力推动两国关系趋稳回暖。

日本政府代表、外务省关西担当大使姬野勉表示，日方愿用好《日中和平友好条约》缔结45周年这一重要机遇，与中方一道坚守初心、秉承信义，携手构建两国关系更加光明美好的未来。

中国驻博茨瓦纳大使馆举办2023年春节招待会。大使王雪峰指出，2022年是中非、中博友好合作走深走实的一年。过去一年，中博政治互信不断增强，友好合作进一步深化，两国人民友谊更加深厚。中方高度赞赏博政府坚定支持一个中国原则。愿中博两国在国际和地区事务中进一步协调配合、相互支持，共同维护广大发展中国家共同利益。

博外交部常秘莫卡瓦在致辞中向中国政府和人民致以新春祝福，对两国建交48年来的友好合作关系给予高度评价，并代表博政府和人民感谢中方长期以来对博经济社会发展提供的无私援助。

中国驻英国大使馆举办“温暖迎春”侨学界新春招待会。临时代办杨晓光宣读大使郑泽光的新春致辞时说，2022年，中英迎来建立大使级外交关系50周年。中方始终坚持从两国人民根本利益出发，同英国各界有识之士一道，克服干扰和障碍，维护对话与合作，努力推动中英关系稳定前行。新的一年，中国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面没有变，中国发展前景光明，将为包括英国在内的世界各国提供新机遇。

《 人民日报 》（ 2023年01月22日 03 版）

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