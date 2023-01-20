人民网罗马1月20日电（记者谢亚宏）由中国浙江龙泉青瓷产业局和意大利米兰中国文化中心共同组织的“意大利-中国龙泉青瓷文化产业发展研讨会”20日在米兰中国文化中心成功举办。这是继龙泉青瓷参加第26届米兰国际手工艺品博览会之后，双方在米兰举办的第三场重量级活动。米兰理工大学、米兰布雷拉美院、Naba米兰新美术学院、欧洲设计学院、多慕斯设计学院以及意大利手工业联盟、意大利手拉手意中文化交流协会等院校和机构的代表应邀线下出席；龙泉市青瓷宝剑产业局、龙泉市文旅局有关领导及浙江省多位工艺美术大师线上参会。中意双方就龙泉青瓷如何进一步开拓欧洲市场、加强人才联合培养、促进中西文化融合发展等诸方面展开讨论。

龙泉市青瓷产业局副局长钟马馨首先介绍了“龙泉青瓷”的生产布局、产业规模及对当地经济的贡献率。龙泉市文广旅体局党组成员、文保中心副主任吴明俊着重介绍了龙泉青瓷的发展历史以及在中外人文交流中所起到的独特作用。夏侯辉、竺娜亚、金逸瑞、徐诗微等四位浙江省工艺美术大师和非遗传承人结合各自的专业领域，分别从历史起源、设计理念、制作工艺、文化内涵等不同的角度诠释了龙泉青瓷的前世今生；同时表达了愿与意大利美术院校加强交流与合作，并希望借助米兰中国文化中心搭建的平台，让龙泉青瓷走上米兰时装周的美好愿景。

米兰新美术学院教授、时尚设计系主任妮可雷塔依据欧洲审美及当下流行趋势，从造型设计方面对龙泉青瓷提出了专业性的建议，并立足校企合作，从新一代的人才交流与培养方面提供了相关思路和方案。米兰布雷拉美院时尚系主任、著名时尚设计师弗朗切斯卡·里别拉多雷教授表示，在第26届米兰国际手工艺品博览会上她已经对龙泉青瓷“一见钟情”，其独特迷人的釉色为创作擦出了灵感的火花。她表示将在下一届米兰时装周作品设计时，融入龙泉青瓷颜色、线条、纹路等元素，也设想了在时装周作品发布现场走秀的同时，静态展出青瓷作品的可能性。

欧洲设计学院教授、日用瓷设计专家丽娜从欧洲人的生活习惯、审美、喜好等各方面为青瓷产品在设计上提出了建议，使其在保留中国传统文化元素的基础上最大化地契合欧洲需求，进而打开青瓷产品在意大利乃至全欧的市场。米兰理工大学设计学院教授毛里齐奥则从两国设计师互联互动互访的环节提出了意见。

意大利手工业联盟米兰地区的联络官雷默首先对龙泉青瓷早些时候参加第26届米兰手工艺品博览会所取得的成绩表示祝贺。他表示，愿意以意大利手工业联盟为平台，与龙泉青瓷加强合作，为其在意大利本土的发展与推广提供资源支持。

作为第26届米兰手工艺品博览会中国展区“龙泉青瓷专场”的协调人，手拉手意中文化交流协会副主席菲利波表示，龙泉青瓷作为世界级非物质文化遗产，手拉手协会将不遗余力地支持并帮助青瓷相关产品走进意大利，走入意大利民众的生活，从而让本土居民更好地感受中国特色文化的魅力。

米兰中国文化中心主任李群来在做总结发言时表示，中心将秉持初心，一如既往地致力于打造中国优秀传统文化在海外的展示窗口，搭建中意人文友好交流与合作的平台，将龙泉青瓷这种极具民族元素的文化带出国门、带到意大利，并为其后续在本土的布局搭桥铺路、提供帮助，从而促进中意交流再上新台阶。

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