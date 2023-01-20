新华社北京1月20日电（国际观察）美国共和党极右翼扩权 加剧国会纷争

新华社记者

过去一周，美国国会众议院下属各委员会成员名单渐次出炉，共和党极端保守派议员“收获”颇丰。

分析人士指出，这些议员权力增大，是在日前众议长选举风波中与共和党内主流温和派博弈的“成果”。预计未来两年，共和党内部以及共和与民主两党间的纷争将更加复杂，国会陷入实质性瘫痪的可能性上升，美国政府出现债务违约的风险也将加剧。

极右翼争权

据美媒统计，在现已公布的众议院各委员会成员名单里，这些被美媒视为“极右翼”的共和党议员除一人外均有所收获，而且不少人成功进入掌握实权的重要委员会。

众议长是美国政坛三号人物，仅次于总统、副总统。众议长通常由众议院的多数党领袖经选举程序后担任。过去一个世纪，众议长选举几乎没什么悬念，都是“一轮过”。

然而本月上旬，57岁的共和党人麦卡锡却经历15轮投票，最后在向共和党极端保守派议员作出多项实质性妥协后才如愿任职。

根据目前公布的双方协议，麦卡锡承诺：降低罢免众议长的“门槛”；同意让更多极端保守团体成员进入众议院下属委员会，其中包括地位重要的规则委员会等；在通过拨款法案时，将添加更多限制条款以满足极端保守派的关切等。

分析人士指出，共和党在去年11月举行的中期选举中表现远逊预期是引发众议长选举“闹剧”以及麦卡锡妥协的重要原因。

美国国会众议院共有435个席位，当选议长需要得到简单多数支持，即获得至少218张赞成票。然而，共和党在中期选举中并没有如预期那样以明显优势拿下众议院，仅获得222席，比成为多数党所需的218席只多了4席。这意味着党内只要有超过4人反对，麦卡锡就无法当选议长。因此共和党内的极端保守派议员借机向麦卡锡提出支持条件。

耶鲁大学教授、历史学家乔安妮·弗里曼指出，美国历史上不乏党派内部争斗，但与此前不同的是，这次分裂不以政策或立法分歧为核心，而是一次纯粹的权力之争，这也从侧面体现出美国当前所处的分裂状态。

共和党分裂

据报道，反麦卡锡阵营的共和党极端保守派议员有20人，其核心成员有5人。他们当中17人在议员选举中得到前总统特朗普的支持，12人至今不承认2020年美国总统选举合法。他们此前之所以反麦卡锡，一方面是希望用自己的选票交换足够利益，另一方面认为麦卡锡及温和派对待民主党不够强硬。

通过国会大厅直播摄像头，公众看到麦卡锡满脸怒色冲到反对派议员面前“讲价”；看到麦卡锡的盟友几乎要对反对派挥拳相向……如美媒所言，共和党在所有美国人面前展现了自身分裂。

分析人士指出，众议长选举风波，让共和党内温和派与极端保守派之间存在已久的矛盾进一步公开化。尽管麦卡锡作出妥协，但这次闹剧后，两派间的嫌隙无疑更深了。

有政治分析人士指出，特朗普在总统选举失利后拒不承认结果，引发一系列政治危机，并直接酿成震惊世界的“国会山骚乱”。而此后共和党出于稳固选民基本盘等多重考量，任由党内极端民粹声浪日益高企，最终造成了如今共和党内部的混乱局面。

弗里曼认为，现在共和党内的温和派与极端保守派之间毫无信任可言，后者将他们的选民和国家玩弄于股掌，广泛否认事实、对对手进行人身攻击……

国会或瘫痪

麦卡锡的妥协叠加众议院议席现状让他成了实打实的“空心”议长，未来两年的美国国会注定充满混乱与意外。

对麦卡锡本人而言，他的头顶将高悬“被罢免”的达摩克利斯之剑。由于麦卡锡承诺，只要一人即可发起罢免众议长的动议，这意味着只要极端保守派分子愿意，他们随时可以联手民主党将麦卡锡赶下台。

对于推动议案而言，鉴于反对麦卡锡的核心成员有5人，多于共和党可承受的4票失票空间，他们又十分抱团，未来麦卡锡想要通过任何一个议案，都需要极端保守派议员的支持。用美国芝加哥大学政治研究所主任戴维·阿克塞尔罗德的话说，未来两年，“疯狂”右翼可以一直“绑架”众议院。

最可能造成重大影响的议案纷争，是提升美国债务上限问题。极端保守派的核心诉求之一就是政府收支平衡，此前已有该派别议员表示宁可让政府关门也不能提高债务上限。分析人士认为，即使极端保守派最终同意提升债务上限，也必然附加十分苛刻的削减预算、限制开支条款，而这是共和党温和派以及民主党均不能接受的。

分析人士指出，考虑到民主党掌控参议院，两党互为掣肘。未来两年，美国国会任何一党想要通过重大议案都将阻力重重，加之共和党极端保守派扮演的深度搅局者角色，国会陷入实际性瘫痪的可能性大幅增加，美国政坛分裂现状将难有转圜余地。

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