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中国驻缅甸使馆春节慰问中国在缅机构、项目和人员

2023年01月20日16:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光1月20日电 （记者李秉新）癸卯春节前夕，中国驻缅甸大使陈海、使馆曹静公参、王玮国防武官、郑志宏公参、谭书富经商参赞等分头前往仰光中国文化中心、莱达雅工业区中资纺织制鞋企业、中缅油气管道项目、万宝蒙育瓦铜矿、仁安羌油田、援缅蒲甘他冰瑜佛塔修复项目、援缅内比都疾控中心和医护人员培训中心等，看望慰问春节期间坚守岗位的中国员工，并同央媒驻缅记者进行新春茶话座谈。

驻缅使馆供图

陈海等代表使馆向奋战在一线的中国同胞致以新春问候和祝福。他说，过去一年，在缅机构和企业克服疫情等困难，守岗敬业、担当尽责，在各自岗位上取得了新的业绩，为服务对缅工作大局、促进中缅友好合作做出了贡献。使馆对大家的付出和成绩高度认可。

陈海表示，今年是全面贯彻落实党的二十大精神和全面建设社会主义现代化国家新征程的开局起步之年，相信随着疫情形势的好转，中缅经贸、人文等各领域交流合作将更加活跃，大家的工作生活也将迎来新的机遇。希望大家踔厉奋发，勇毅前行，守正创新，变局中开新局，推动各领域中缅合作，造福缅甸人民，服务国内发展，展现中国形象和作为，用实际行动和工作实绩为中缅经济走廊和“一带一路”建设、构建中缅命运共同体贡献力量。

驻缅使馆供图

陈海等还对机构企业安防和安全生产进行现场督导，要求大家密切跟踪形势，坚持底线思维，严守安全生产规范和当地法律法规，度过平安祥和的春节。

各机构和企业感谢使馆传递来自祖国的温暖，介绍去年工作及下步计划，表示将守土担责、守土尽责，坚定信心，以饱满的热情和扎实的作风继续做好工作，向祖国和人民交出满意的答卷。

驻缅使馆供图

在新年和春节之际，又有一批对缅援助和合作项目相继竣工交付和投产，服务缅甸社会发展和人民福祉。中国电建集团海外投资公司投资建设的缅甸中部光伏项目群（京荣）、曼德勒京达光伏发电厂成功并网发电，中国援缅甸国家艺术剧院维修改造项目竣工移交，陈大使赴现场或连线表达祝贺。

驻缅使馆供图

在仁安羌走访期间，王玮国防武官和谭书富经商参赞还赴中国远征军纪念设施进行祭扫。

(责编：刘洁妍、张悦)

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