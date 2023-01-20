新华社北京1月20日电 综合新华社驻外记者报道：美国政府19日宣布向乌克兰提供价值25亿美元额外安全援助。俄罗斯总统普京18日说，保障俄武装部队需求是俄军工企业当前首要任务，俄政府正在多领域为军工企业提供支持。

——根据美国国防部19日发布的声明，此次援助的武器包括8套“复仇者”防空导弹系统、59辆“布拉德利”步兵战车以及350辆高机动性多用途轮式车辆等。这是自2021年8月以来，美国总统拜登第30次行使总统行政权力，直接批准援乌资金。

——美国国防部长奥斯汀19日同德国防长皮斯托里乌斯在柏林举行会谈。两国近日在对乌军援方面出现明显分歧。连日来，美国敦促德国单方面向乌克兰提供坦克未果。德国总理朔尔茨18日在瑞士达沃斯回答记者相关提问时说，德国从不单独行动，而将与其他国家，特别是美国同步行动。

——俄罗斯总统普京18日在圣彼得堡视察军工企业时说，保障俄武装部队需求是俄军工企业当前首要任务。俄政府正在多领域为军工企业提供支持，包括为企业提供资金解决当前财务问题、帮助其扩大生产和制造最需要的新型产品等。

——乌克兰外长库列巴和国防部长列兹尼科夫19日发表联合声明说，鉴于俄方仍在兵力、装备方面保有巨大数量优势且冲突面临全面升级危险，乌方呼吁加拿大、丹麦、芬兰、德国等国以及具备相应能力的其他国家成立“国际坦克联盟”，为支持乌方作出切实贡献。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫19日说，讨论向乌克兰提供可打击俄本土的武器这一行为本身就很危险。这将意味着把冲突升级至新水平，此举显然无益于欧洲和全球安全。

——乌克兰总理什梅加尔19日在社交媒体发文说，下一次乌克兰重建会议将于今年6月在伦敦召开，乌方将动用国际支持以实现最快速恢复，此外乌方期待能够在下次会议上达成相应法律机制以迫使俄方为乌方损失承担主要赔偿。

——俄外交部19日发表声明说，鉴于新西兰政府对俄实施了新制裁，作为回应，俄方无限期禁止31名新西兰公民入境，包括政府人士、记者和社会活动人士。

——北约副秘书长米尔恰·杰瓦讷18日说，北约成员国应增加武器弹药生产，为乌克兰危机做好长期准备。杰瓦讷当天在北约军事委员会会议前发表讲话说，低估俄罗斯是危险的，俄罗斯正在为一场持久的冲突做准备。北约也必须做好长期准备。（参与记者：邓仙来、李东旭、赵冰、耿鹏宇、任珂）

(责编：刘洁妍、张悦)