人民网华沙1月20日电 （记者于洋）中国驻革但斯克总领馆与革但斯克音乐学院20日联合举办“欢乐春节”兔年新春音乐会。中国驻格但斯克总领馆、波兰各界人士、华侨华人代表等约400人欢聚一堂，共迎癸卯兔年。

格但斯克领馆总领事樊晓东向所有来宾致以热烈的新春祝福。他表示，2022年是极不平凡的一年，中国共产党带领中国人民于危机中觅先机，于变局中开新局，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成就。在世界进入新的动荡变革期，各种不稳定不确定因素增多的背景下，中国共产党第二十次全国代表大会的胜利召开，对于中国凝心聚力、充满信心向前迈进，对于世界各国携手应对挑战，实现共同安全和发展，都具有重大意义。

音乐会现场红灯高挂，中国节、玉兔等装饰随处可见，喜气洋洋，充满浓郁的中国年味。音乐学院的波兰和中国学生们演奏了中国曲目《浏阳河》《幻想曲》《面对面》和波兰曲目，中国学生演唱了《敕勒川》，表达了中波人民对美好生活的共同向往、对中国春节的美好祝福。音乐会后，总领馆安排的写春联、剪窗花、品美食活动大受欢迎。来宾们争先恐后，参加中国文化体验，品尝中国美食，共话中波友谊，畅谈合作前景。

波兰友人们高度评价中共二十大对世界经济恢复与发展的重要推动作用，赞赏中国在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得的巨大成就，积极评价总领馆举办此次线下活动，期待中波务实合作在兔年取得新的发展。中资机构、留学生和华侨华人代表表示党的二十大让全体海外中华儿女激情满怀，感谢总领馆在疫情期间对领区广大侨胞的关心、支持和帮助，表示此次活动把党和政府的温暖关爱送到身边，感觉回家过年了，在今年将继续为中波友好合作贡献力量。

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