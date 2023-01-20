雅克·尼昂加（Jacques Nyanga） 刚果（布）驻华大使

保罗·索瑞阿诺（Paul Soriano） 菲律宾总统文化创意顾问

斯蒂芬·奥盛库（Stephan Ossenkopp）德国席勒研究所研究员

麦克雷（Michele Ferrero） 意大利汉学家，北京外国语大学国际中国文化研究院长期外聘专家、拉丁语文化中心主任

肖连兵 光明日报社国际交流合作与传播中心秘书长

1月18日，乘坐中国首都航空JD455航班的游客在马尔代夫马累维拉纳国际机场受到热烈欢迎。新华社发

【光明国际论坛对话】

“三年来，中国政府实施的防疫政策挽救了许多人的生命”

肖连兵：新冠疫情使国际社会深切感受到当今世界的不确定性。各位嘉宾如何评价中国政府三年来领导中国人民抗击疫情的总体情况？

尼昂加：首先应该指出，由习近平总书记领导的中国共产党始终坚持着人民至上的理念。三年来，中国政府实施的防疫政策挽救了许多人的生命，为中国赢得了宝贵的时间，用来加强对疫苗的研究、开发和应用，以及准备医疗用品并减少重症病例的数量和死亡率。相形之下，新冠疫情在其他一些国家却造成了非常严重的损失。对中国政府为抗击疫情所采取的措施，我表示赞赏。

我想借此机会对中国政府表示衷心感谢。疫情暴发之初，中国就对非洲国家提供了多种形式的积极支援。我记得在疫情之初，鉴于新冠病毒的传染性极强，许多国家预测非洲将面临重大灾难。中国将疫苗视为一种全球公共产品，积极提供给非洲国家，而其他一些国家的做法却完全相反。帮助非洲国家防疫并使非洲经济重新走上正轨，成了中非合作的优先事项。

索瑞阿诺：中国应对新冠疫情的举措非常有效。在这场疫情的应对中，我们深刻地认识到控制和快速应对疫情的能力和组织战略计划的重要性。科学界、各国政府和国际社会都应做好准备，正如我们所看到的，疫情对公共卫生、医疗保健系统以及社区服务都提出了很高的要求。我们应该汇集全球各国的疫情应对信息，并彼此分享，这一点至关重要，这样我们才能为下一次的风险做好评估，提供资源并做好应对和修复准备。

奥盛库：在中国启动对新冠疫情的防控工作时，数万名医务人员被派往热点地区抗击疫情，发生了前所未有的资源调动，在创纪录的时间内建成了诊疗和隔离设施。因此，中国是世界上新冠死亡率最低的国家之一。包括德国在内的欧洲则反应缓慢，我们只进行了部分封控，这是基于许多不同利益基础上的妥协。中国坚持生命至上原则，给世界上了宝贵的一课。当时，几乎所有国家都表达了对中国提供防护设备、疫苗和医疗援助的感谢。中方也每一步都与世卫组织合作，彰显了担当。

麦克雷：许多年前，北京外国语大学的张西平教授邀请我翻译一些16世纪的拉丁文手稿，包括儒家传统诸多文本中最早的西方译本，其中的第一页写着“仁义礼智信”。回顾这三年，作为一个外国人，我看到在当代中国，在抗击新冠疫情的艰难时期，这些传统价值观成为中国人应对疫情的一种方式。

“仁”指善良、良好的人际关系。每当在电视上看到为了抗击疫情而献出生命的医护人员和其他一线工作人员的身影时，我会想到仁。他们所做的工作远远超出了他们的职责范围，医护人员就像战场上的士兵，英勇无畏。

“义”指做正确的事、履行职责。我喜欢北京地铁，它干净、快捷、四通八达。在疫情期间，地铁工作人员给我留下了深刻的印象。在地铁站，即使地铁车厢里几乎空无一人，他们仍在履行职责。二战期间有一幅有名的照片，记录了一场可怕的轰炸后一名送奶工在伦敦的黑暗瓦砾中运送瓶装牛奶的画面。这说明，无论发生了什么，生活仍在继续。对我来说，地铁也是一样的。每次我乘坐空空如也的地铁，看到站台上的工作人员不慌不忙地发出停止和离开的信号时，没有惊慌失措，没有不耐烦，我由衷地钦佩他们。

“礼”指礼貌、彼此尊敬。曾经有一段时间，到处都能看到排队进行核酸检测的队伍。秩序井然，着实令人印象深刻。有时，队伍很长，但每个人都遵守秩序，每个人都在看自己的手机，让老人先检测。我甚至记得我的一位外国同事在排队的时候戴着耳机在线授课！

“智”指不确定状态下的实践智慧。对我来说，这非常明显地体现在两个层面上。一是中国通过科学寻找应对疫情的解决方案。二是快递员是这场疫情中的英雄。当城市封锁时，他们给我们带来了食物，也给我们送来了文件，使我们能够继续生活和工作；当朋友送你礼物想让你振作起来时，快递员给我们带来了快乐；当其他人都不敢出行时，他们忙碌地在城市里穿梭。

“信”指团队内人与人之间的信任。“信”是群体团结的基础。我在大学里感受到了团队之间的信任。在进行在线课程的艰难时刻，每个人，无论是学生还是老师，都在努力，并互相鼓励。在我们的外国专家楼里，我们以多种方式互助：交换新闻和信息，为那些无法阅读中文的人翻译最新的通知，为那些不能外出的人带来食物。

“中国政府对疫情防控措施的调整及时、恰当，而且必要”

肖连兵：对中国政府调整疫情防控政策，各位嘉宾有何见解？

尼昂加：目前，中国的疫情形势已经发生了很大的变化。由于奥密克戎变种的毒性大大降低，以及医疗能力的不断提高，中国政府已经主动调整了防疫措施。新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，疫情防控工作重心也从“防感染”转向了“保健康、防重症”。中国政府防疫措施调整的目的是更好地适应疫情的新发展和新变种的特点，最大限度地保护公民，保证公众健康，并恢复民众日常生活的正常状态。我认为，中国政府对疫情防控措施的调整及时、恰当，而且必要。人员往来的正常化、航班数量的增加和货运的恢复，无疑将为中国带来新的经济机会。

索瑞阿诺：中国的防控措施调整对于带动旅游业来促进经济复苏至关重要。菲律宾总统明确表示，我们已经做好欢迎中国游客的准备，来菲感受菲律宾人的热情好客、迷人的海滩和美味佳肴。这会为我们的旅游企业创造收入。

奥盛库：中国的防控政策调整实际上是经过精心筹划的。例如，中国在2022年11月11日就宣布了20项新措施，取消了一些大规模检测，提倡居家隔离而不是集中隔离，并要求增加卫生资源和病床，还停止了一些地方政府过度的防疫措施。中国于2022年12月7日发布了如今广为人知的“新十条”，重申不应进行过度封锁和大规模检测。科学依据是奥密克戎低得多的致病性但高得多的传播能力。所以必须有一个渐进的变化，这种变化不是突然发生的，而是以科学数据为指导的。同时，中国政府加大了对老年人口的免疫力度，因为虽然中国90%以上的人口都接种了疫苗，但80岁以上人群的疫苗接种率仅为65%。关于如何在私人住宅隔离条件下治疗奥密克戎感染的公共宣传活动已经启动，并且重点已经转向治疗病例、提供药物支持和预防重症病例。

西方舆论显然选择无视这些事实，即使在最负盛名的智库中也是如此，在疫情防控措施调整前几天，他们得出的结论是，中国除了“硬封锁”别无选择，而且政府没有灵活性。这种错误的假设确实破坏了西方知识分子的信誉。据我采访的专家介绍，调整是及时的，因为它恢复了日常生活中正常的经济和社会活动，增强了人们的信心，而风险相对较低。人民将受益于过去三年在科学预防和控制方面的重大成功。我认为大多数人都意识到没有必要恐慌，遵循某些基本的个人防护和卫生措施仍然是明智的。中国人是一个活跃于国际社会的民族，这种新模式肯定会是一个再次充分享受生活的绝佳机会。

由于政策的调整，国内和国际旅行将变得更加容易，这将促进人员往来和旅游。中国经济学家预测经济活动和增长将强劲回升，预计春节旅游人数将比去年翻一番。一般的消费和服务也将越来越多地恢复到疫情前或更高的水平。在我看来，中国领导层在经济领域，尤其是在实体经济和贸易方面有很深的专业知识，而其金融政策仍然保持审慎，这与西方过度放松管制是不同的。中国最近召开的中央经济工作会议概述了一些关键原则，我阅读了会议的报道。在我看来，它正确地确定了关键优先事项：恢复消费者信心、财政和投资措施以振兴所有生产部门，加强数字经济和其他新型基础设施，促进技术创新，提振制造业和产业链。中国还将通过减税和其他激励措施支持民营企业和小微企业，这些企业在创造新就业方面发挥着重要的作用。单纯从国内的角度来看，我相信中国有内在的活力和韧性来推动经济社会的发展。

老实说，西方经济或新自由主义经济可以看到明显的长期衰退预兆，西方世界的危机要深得多。通胀进一步上升的风险很高，这是系统性崩溃的潜在风险。同样，许多英美银行业和服务业巨头习惯于零利率资金流动，利率的任何进一步上升都会让它们陷入债务高墙。在欧洲尤其如此，由于天文数字的能源价格，生产变得如此昂贵，这将导致去工业化。新自由主义陷入了致命的陷阱。好消息是，与出于意识形态动机的西方政客的一些预测相反，中国从未采用新自由主义模式。中国虽然有广泛的私营企业，但总的来说，它从未像英美那样将国民经济的控制权让给贪婪的寡头。我希望中国在保持和扩大与西方公司的合作的同时，更加注重加强与东盟和RCEP国家的区域合作，扩大与金砖国家和上合组织国家的互动，为其成员创造利益和新机遇。我非常期待今年可能召开的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这将推动更多重大基础设施项目建设。中老铁路是一个很好的例子，说明新的主要运输线路将如何为更多的外贸和出口以及新市场奠定基础。因此，中国正日益成为波涛汹涌的大海中的“锚”，而西方则需要对其体系进行彻底改革。

“西方媒体所描述的‘事实’并不能反映真相”

肖连兵：西方某些政客和媒体攻击中国调整疫情防控措施，你们对此怎样看？

尼昂加：这些媒体的目的就是要诋毁中国。聪明的观察家当然知道，西方媒体所描述的“事实”并不能反映真相，因为这不过是一套俗气的旧把戏。这些媒体为这个世界上的某些强大利益集团而服务。中国政府及时调整防疫政策将有助于低迷的全球经济走向复苏。我赞赏中国政府对国际社会作出的积极贡献。中国树立了一个好的榜样，让疫苗成为全球公共产品，而且让非洲国家可以优先获取。这些西方媒体，我想我已经对他们的身份和作用发表了看法。从他们对乌克兰危机的歪曲报道来看，就很能说明问题。

索瑞阿诺：菲律宾和世界大部分地区在很大程度上依赖于充满活力的中国经济活动。因此，中国经济正在强劲复苏的事实毫无疑问有利于所有经济体。我认为媒体应该在法律框架内进行自我监管。媒体从业者应提供反映事实的信息，并坚持准确、客观和平衡原则。它还应该反映社会的多样性，做负责任的媒体。它将连接社会的不同部门，为弱势群体赋能，增进国家之间的相互了解，这将促进合作，促进经济增长。

奥盛库：西方这些媒体只是被用来遏制中国发展的一个组成部分。苏联解体后，英国的新自由主义者和美国的新保守主义者把所有的精力都集中在确保英美势力世世代代不受挑战地主导世界事务上。他们深信，经过经济“休克疗法”，俄罗斯再也不能自食其力。他们以虚构的威胁为借口，依靠军事干预别国内政。他们还试图通过货币投机和军事化来破坏东亚的稳定。今天，这已经演变成他们的全球化目标，北约刚刚与欧盟签署了一项宣言，以“基于规则的国际秩序”的名义对抗俄罗斯和中国，新自由主义者和新保守主义者控制着金钱、原材料、技术和舆论。我认为国际社会中越来越多的人已经认识到这一现实并正在采取反制措施，例如去美元化和呼吁创建一个平等地造福所有国家的安全和发展秩序，而不仅仅是有利于美国、欧洲及其代理盟友的秩序，新的多边国际机构的出现证明了这一点。

因此，天平最近明显向不利于西方的方向倾斜，西方没有令人信服的成功概念。然而，对人类的威胁是，某些西方政客现在公开鼓吹战争，甚至是核战争，以推动对他们有利的议程。他们鼓噪对西方工业进行全面战争动员。可以说，媒体只是他们妖魔化俄罗斯和中国的公关公司，以至于西方民众在拒绝战争的同时，面对铺天盖地的关于谁是善谁是恶的公众“叙事”感到无能为力。从一开始，西方就更多地关注自身的经济，并担心其供应链。在此背景下，媒体攻击中国实施封锁只是因为西方国家自身面临经济风险。西方某些政客和媒体在几乎每个问题上都攻击中国或为某事指责中国，原因已经不在于问题的具体细节，而在于更大的战略思维。

今天的中国不仅是一个成功的经济体，而且还是一个文明国家，其根源可以追溯到几千年前的传奇时代。中国文化是一种丰富而有吸引力的文化，吸引着来自世界各地和各行各业的人们。这与西方媒体和权力精英圈子所描绘的完全相反。西方的全球力量主要基于殖民主义的影响，而不是其自身的优点。当然，西方文化也拥有巨大的知识和文化财富，但这并不能成为将其文化和生活方式置于世界上所有其他文化和生活方式之上的理由。世界上不存在注定要统治世界的“特殊”人群或阶级，但西方的一些精英已经被训练和习惯这样思考，而普通人则习惯于充当下属并耗尽他们简单的生活。我相信只有复兴西方的人文传统才能解决根本问题，因为他们也关心共同利益、主权、和平发展、科学进步和文化对话。这是一个非常根深蒂固的问题，不是简单地批评西方的不公正就能解决的。

“正确介绍和评判一个国家的前提是要先了解这个国度”

肖连兵：各位嘉宾为什么能客观地观察中国，向本国和世界介绍真实的中国？这令人印象深刻。

尼昂加：我是刚果（布）驻华大使，常识和礼节使我有义务从客观的角度向世界和我的国家介绍中国。

索瑞阿诺：正确介绍和评判一个国家的前提是要先了解这个国度。作为总统文化创意顾问，我于今年1月陪同菲律宾总统马科斯访问中国，这是我第一次来北京。进入人民大会堂并和中国国家主席习近平握手是一种荣誉。我见证了菲中两国领导人历史性的双边会议。此外，参加国宴使我真正体验了中国文化。这次访问令我难忘，并鼓舞激励我更多地了解中国人民和中国的文化和艺术，尤其是电影业，我对此有浓厚的兴趣。

菲律宾和中国未来的文化交流是我非常关注的事情。纵观历史，两国关系密切，这是事实。菲律宾拥有世界上最古老的唐人街，华人社群在菲律宾得到了发展，这使两种不同的文化得以融合。通过马科斯总统这次访问中国，我相信菲中两国将考虑加强文化互动，这将夯实两国交往的基础，从而增进我们人民之间相互理解。

我真诚地认为世界其他地方可以从中国学到很多。在马科斯总统国事访问期间，我们看到和感受到中国是如何培养他们的文化和艺术的。中国文化非常突出，中国人民正在推广和拥抱他们自己的文化。这种精神是我想带回菲律宾的。我想继续广泛推广菲律宾电影、艺术和文化，鼓励菲律宾人欣赏自己的文化。我希望看到菲律宾人开心地去看电影，通过本土出品方来观看外国作品。在我看来，在这些方面，中国的表现非常出色。近年，它们进一步向流媒体发展。我想这是我学到的主要内容，我希望能够在菲律宾运用，提升菲律宾电影产业、艺术和文化，同时培养和鼓励菲律宾人的创造力。

在陪同马科斯总统进行的为期两天的短暂访华过程中，我听到、看到、尝到和体验到了真正的中国文化。我认为中国人在这方面能够取得成功，是因为他们很好地保持了自我意识。他们对同伴充满信心，并给予支持。中国人民的热情好客，让我很感激也很荣幸。在北京访问期间，我有机会与中国电影界人士交流。据了解，中国拥有80000块电影银幕和无限的收入潜力，我认为这是菲律宾制片人的机会。我们都有推动两国在电影领域合作的共同愿望。我为有机会架起将菲律宾电影和我们的创意产品带到中国的桥梁而感到荣幸。在接下来的几个月里，我会努力进一步加深与各方的联系。目标是在今年让菲律宾电影在中国上映，这样我们就可以逐渐在中国展示我们的电影、文化和艺术。为了我们国家的经济和艺术，我希望菲中两国保持密切联系、协作并保持开放的沟通渠道。

奥盛库：一个心怀不轨的人总是会挑剔每件事和每个人。心怀善意的人则会先看到积极的一面，正视消极的一面。对于所有的文明和民族文化，我们都应该保持鸟瞰的视角，将当前观察到的现象置于整体过程之中。这需要获取有关文明历史的知识，尤其是通过查看主要参与者的原始资料，而不仅仅是次要意见或公众情绪。就中国而言，知识体系浩瀚无边，没有人可以自夸无所不知。但任何人都可以完整地拥抱中华文明，尊重和钦佩它的成就，无论是历史上的还是现在的。不幸的是，当今西方主流评论家都是空想家，是“无所不知”、死气沉沉、良心麻木的人。

（嘉宾邀请由菲律宾亚典耀大学孔子学院院长、中山大学新闻传播学院副教授梁广寒，中国社会科学院研究员张敏协助；英文和法文翻译分别为光明日报国际部编辑王妤心泓、李盛明）

(责编：崔译戈、杨牧)