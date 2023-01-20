易凡

2023年新年伊始，中国新任外交部长秦刚应邀于1月9日至16日对埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及和非盟、阿盟进行访问。履新不到十天，秦刚首次出访就选择非洲，如他所说，“延续了中国外长连续33年年初首访非洲的优良传统”。

秦刚外长所到之处，刮起了中国旋风：同到访国及非盟、阿盟领导人深入会谈，为中方援建的非洲疾控中心总部剪彩，见证签署多个合作文件，参观中资企业在非设立的科技园，深入考察非洲国家招商引资项目，同当地民众互动交流……各站访问亮点纷呈，让中非合作再次成为国际社会热议的话题。

那么，当我们谈论中非合作的时候，我们到底在谈论什么？秦刚外长的访问也许可以带给我们答案。

中非合作是两个巨人跨越山海的握手。中国外长所到之处，中非双方谈的最多的，是如何弘扬传统友好、迈向共同未来。中国是世界上最大发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。了解中非关系历史的人，很难不感慨于中非合作是跨越万里之隔、凝聚数代人心血的壮举。自上世纪50年代新中国开启同非洲国家外交关系以来，无论国际风云如何变幻，中非双方始终相互理解、相互尊重、相互支持，守望相助。中非合作根植于老一辈领导人缔造的深厚友谊，得到双方历代领导人的精心呵护，深受中非人民拥护和支持，如今已枝繁叶茂、硕果累累。在广袤的非洲大陆，在一代又一代非洲人心中，“中国”是朋友的同义词，数十年来从未改变。

中非合作是互利共赢、造福民生的共同事业。访问所到之处，非方无不衷心感谢中方对其发展的一贯支持，双方一致表示要使中非合作不断惠及双方人民。脚踏实地的中国人选择用事实和数据说话。秦外长在访问期间表示，新世纪以来，中国在非洲修建了超过6000公里铁路、6000公里公路、近20个港口、80多个大型电力设施，援建了130多个医院和诊所、170多所学校、45个体育场馆、500多个农业项目。在中方援建的非洲疾控中心总部竣工仪式上，非洲朋友激动地说，“我们终于有自己的疾控中心了！”另一位非洲友人在感谢中方抗疫援助时表示，“关心我们身体健康的朋友，才是我们真正的朋友。”非洲的需要就是中非合作的前进方向，一个个中国援建的项目就是中非友好合作精神的有力证明，非洲民众满意的笑容就是对中非合作造福人民的最大肯定。

中非合作是两个伟大文明之间的惺惺相惜和交流互鉴。古老文明的传人更深知何为人间正道，更勇于为之不懈奋斗。中非各自深厚的文化底蕴赋予了中非合作坚持独立自主、捍卫公平正义的底色。在变革动荡的世界中，面对强权霸道，中非双方初心不改、传承不变，坚定维护发展中国家共同利益。中国是率先明确支持非盟加入二十国集团的大国，一贯主张纠正非洲国家在国际治理体系中遭遇的历史不公，坚定支持非洲国家走符合自身国情的发展道路。非方在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予中方坚定支持，因为“中国的发展让我们看到了希望”，因为“帮助中国，就是帮助所有发展中国家”，因为“团结就是力量”。

秦刚外长新年首访非洲足以说明，当我们谈论中非合作的时候，我们谈论的是一段令其缔造者深感自豪的历史，是一项为无数人带来更美好生活的伟业，是一股推动世界更加公平公正的蓬勃力量。

（作者是国际问题观察员）

(责编：崔译戈、杨牧)