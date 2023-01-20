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中国驻美使馆临时代办呼吁准确认识中美经贸关系

2023年01月20日13:17 | 来源：新华网
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　　新华社纽约1月19日电（记者刘亚南　潘丽君）中国驻美国大使馆临时代办徐学渊18日晚出席在纽约举行的美国中国总商会2023年农历兔年颁奖晚宴时发表讲话说，准确认识中美经贸关系需要正确看待中国的发展，需要牢牢把握两国关系的总体方向，需要客观理性看待双方共同利益。

　　徐学渊表示，已经成为“压舱石”和“稳定器”的中美经贸关系的作用受到弱化，摩擦冲突频发，并向结构性、战略性层次延伸。中美经贸关系何去何从，正站在关键十字路口。

　　徐学渊表示，中美之间的贸易高度互补，在近年来中美贸易摩擦背景下，2022年前11个月中美贸易额近7000亿美元，继续保持增长势头。中美之间贸易高度互惠，美国经济、企业和消费者都是受益者。据美中贸委会的统计，美国全部50个州均对华出口商品和服务，这使得近百万个美国就业岗位受益，对华出口大豆、玉米、高粱、牛肉、猪肉的农业州受益明显。

　　徐学渊说，两国经贸合作要尊重经济规律，遵守国际经贸规则。尊重中美合则两利、斗则俱伤的事实，301关税、产业补贴、投资障碍、出口管制等损害双方利益的做法不应再继续下去。尤其是，在高科技领域推行“脱钩”“断供”，短期看损害中国利益更多，长远看将使美国受害更深。

(责编：崔译戈、杨牧)

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