人民网旧金山1月19日电 （记者邓圩）中国驻旧金山总领事张建敏18日在官邸举办领区2023年政商界人士新春招待会。

旧金山市首席礼宾官玛雅姆、旧金山警察局助理局长拉萨、国务院领团办旧金山办公室副主任胡里奥等出席并致辞。加州副州长康伊莲、州众议员丁右立向新春座谈会发来贺信。旧金山市议员陈诗敏代表全体市议员向张建敏颁发荣誉贺状。联邦参议员范因斯坦、前加州州长布朗等政要派代表致贺。领区政商界嘉宾、友好人士现场出席。

招待会现场洋溢着喜庆的新春氛围，京剧表演大气浑厚、变脸演出异彩纷呈、现场魔术幽默诙谐、葫芦丝演奏引人沉醉，各有特色的节目表演让来宾沉浸在中华文化之中，时常响起满堂喝彩。全场嘉宾积极参与，甚至积极“抢答”总领馆举办的趣味知识问答等活动，引发阵阵笑声与掌声。

“这是我来到旧金山后度过的第一个春节。虽然与中国远隔重洋，但这里的春节却同样‘年味’十足，唐人街处处张灯结彩，春节‘花市’热闹非凡，充分彰显加州与旧金山湾区的魅力与包容。”张健敏在致词中表示，有数百万华人生活在加州，为加州和旧金山的繁荣发展作出了重要贡献，也让这里更加多元、更有活力。

张健敏强调，对于中美关系而言，2022年也是不平凡的一年。期待美方同中方一道共同努力，落实好两国元首达成的重要共识，真正做到相互尊重、和平共处、合作共赢，推动中美关系重回健康稳定发展正轨。

“纽森州长签署法案，今年起将农历春节定为加州法定假日。我与纽森州长共同期望在新的一年里加强两国人民之间的友好交往联系。”加州副州长康伊莲向新春招待会发来贺信，指出加州与中国享有长期、深厚且坚韧的密切联系，中国是加州最大的贸易伙伴之一。

旧金山市首席礼宾官玛雅姆代表旧金山市市长伦敦·布里德向各位来宾和旧金山市华裔社区祝贺新春，表示旧金山市为拥有亚洲之外最大的华裔社区而骄傲，也对华人的贡献充满感激。希望农历兔年迎来更多的机遇，期待亚太经合组织领导人非正式会议取得成功。

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