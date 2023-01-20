人民网达卡1月20日电 （记者孙广勇）1月19日，孟加拉国能矿部长纳斯鲁·哈米德到中石油管道局孟加拉单点系泊项目视察，对项目建设成果和工程质量给予高度肯定。

孟加拉国能矿部长到中石油管道局孟加拉单点系泊项目营地听取项目进展汇报。中石油管道局供图

孟加拉国目前只有一座炼厂，年处理原油能力为150万吨，孟政府计划将其提升至450万吨。为满足炼厂扩产需求，孟政府计划在孟拉加湾东部区域建设单点系泊及输油管道，将大油轮的油直接输送到炼厂。中石油管道局承建的孟加拉单点系泊项目于2019年开工，包括建设单点系泊系统、罐区和站场等设施，以及铺设220公里长的海上及陆上输油管道。

当日下午，孟加拉能矿部长纳斯鲁·哈米德一行乘直升飞机到达单点系泊项目，视察了已完工的3座原油储罐、3座柴油储罐、工艺管线以及生活区建筑，向陪同人员了解工程安全和质量情况。之后哈米德乘车到中石油管道四公司营地，在会议室听取项目简要汇报，了解工程建设情况及收尾施工、试运投产安排，并了解工程变更相关工作。

纳斯鲁·哈米德对工程建设成果和工程质量给予高度肯定，表示要加快推进工程收尾工作，确保项目早日竣工投产，为孟加拉经济增长发挥效益。

中孟两国交往历史悠久，中方是孟方重要发展伙伴。近年来，中孟关系快速发展，高质量共建“一带一路”和各领域务实合作取得丰硕成果，为两国人民带来实实在在福祉。孟加拉国总统阿卜杜勒·哈米德表示，愿进一步加强同中方各领域合作，推动双方多领域、全方位交流不断深化。期待在孟中双方共同努力下，两国战略合作伙伴关系再上新台阶。

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