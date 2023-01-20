人民网累西腓1月19日电 （记者毕梦瀛）广场上市民排起长长的队伍，充满期待地参与兔子灯笼制作体验。当喜庆的中国节日乐曲响起，本就热爱歌舞的巴西民众随着节奏欢乐起舞。当地老建筑的外墙变成灯光秀的幕布，福字、红灯笼、玉兔……各种中国春节元素精彩纷呈，灯光秀中舞动的金色巨龙引得现场阵阵欢呼。

当地民众排起长队参与兔子灯笼制作体验，图为完成制作的小朋友开心地展示成品。人民网记者 毕梦瀛摄

当地时间1月19日，巴西东北部城市累西腓在当地地标零点广场举办兔年新春汇演，通过春节传统、中巴歌舞、灯光秀等精彩节目给广场上的市民带来惊喜。累西腓去年通过法案，决定将中国春节设立为该市的官方节日，旨在深化中国和累市人民间的深厚友谊，加强双方文化交流。

巴西东北部城市累西腓在当地地标零点广场举办兔年新春汇演，广场上热情的当地民众拍照留念。人民网记者 毕梦瀛摄

中国驻累西腓总领事严宇清说，当地侨胞对累西腓发展作出的贡献得到了当地充分认可，所以才将春节列为官方节日。“今夜我相信是令累西腓全体侨胞喜气洋洋、骄傲自豪的夜晚。在这里不仅可以看到中巴文化的融合，更能看到中巴友谊的升华。我们希望欢快喜庆的春节氛围能够驱散疫情的阴霾，让阳光照进每个人的未来。”

璀璨夺目的灯光秀展示了春节喜庆元素，还播放了累西腓友好城市广州市和成都市的宣传片。灯光秀主屏幕所在的建筑隶属伯南布哥州商业协会，拥有183年的历史。伯南布哥州商业协会主席卡内罗告诉记者，当地华侨为累西腓市的经济发展建设作出了许多贡献，巴中商贸往来、文化交流日益频繁，两国人民友谊深厚。该建筑对累西腓有着重要的历史文化意义，新春元素通过灯光秀在百年古迹上绽放，为古迹带来新生机的同时，也是当地人民对巴中人民友谊珍视的最好体现。

巴西东北部城市累西腓在当地地标零点广场举办兔年新春汇演，广场上热情的当地民众拍照留念。人民网记者 毕梦瀛摄

当地民众不仅带来了舞狮、功夫、中国歌舞等精彩表演，还带来了巴西特色民间舞蹈马拉卡图舞，现场呈现中巴文化大融合的热烈气氛，中巴民众赞许连连。其中，领衔功夫表演的纳西门托十分热爱中国文化，自9岁起就开始学习功夫，并在当地开设了中国武馆。他相信，随着中国文化在当地影响力的不断提高，一定还会有越来越多的巴西人参与学习。

当地民众排起长队参与兔子灯笼制作体验，图为当地儿童在家长陪伴下进行制作体验。人民网记者 毕梦瀛摄

累西腓华侨协会会长卢功荣表示，累市民众热情友好、开放包容，华侨华人同当地民众相处和睦，展示了巴西多民族和谐共存、丰富多彩、独具魅力的文化。今后将带领累西腓华侨华人协会继续为加深中巴友好交流与合作作出更大努力。

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