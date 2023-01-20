人民网里约热内卢1月19日电 （记者吴杰）“我爱你森林无边 我爱你群山巍峨……”由巴西小伙演唱的“我爱你中国”歌声飘荡在共迎癸卯兔年的会场。当地时间1月18日，中国驻巴西大使祝青桥在巴西利亚举办2023年新春招待会。使馆主要外交官和驻圣保罗总领事陈佩洁、驻里约热内卢总领事田敏、驻累西腓总领事严宇清出席，旅巴华侨华人、中资企业人员、汉语教师和留学生代表及巴西政府、商界、高校、媒体等各界友好人士300余人出席。

中国驻巴西大使祝青桥致辞。中国驻巴西大使馆供图

祝青桥表示，刚刚过去的2022年是见证中国砥砺奋进的一年，是见证中巴关系破浪前行的一年。在风云变幻中，中巴全面战略伙伴关系稳健走过第十个年头。在全球经济脆弱复苏背景下，中巴双边贸易额再创新高，首次突破1500亿美元；两国投资合作稳中有进，正从传统领域向高新技术、绿色低碳等新兴领域延伸。

祝青桥强调，推动中巴关系发展，每个人都不能缺席。信息化时代，每一位同胞都是传播中国魅力的使者，每一位友人都是维护中巴友好的发言人。中国驻巴西使领馆期待各位同胞和友人加强协作、汇聚力量，为增进两国相互理解和友谊作出贡献，为中巴各领域交流合作添砖加瓦，共同努力开创新时代中巴关系的美好未来。

中巴艺术家现场表演精彩节目。中国驻巴西大使馆供图

中国和巴西艺术家现场表演了《春江花月夜》《江南春色》《彝族舞曲》《我爱你中国》等经典曲目，收获热烈掌声。与会来宾还观看了“新时代中国的非凡十年”图片展，共同感受中国式现代化发展取得的伟大成就。

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