新华社瑞士达沃斯1月19日电 专访：“我们对中国经济充满信心”——访欧佩克秘书长海赛姆·盖斯

新华社记者郭爽 陈文仙 玛蒂娜·福斯

“欧佩克与中国的良好关系由来已久，多年来一直为与中国展开的美好对话感到愉快。我们对中国经济充满信心！”石油输出国组织（欧佩克）秘书长海赛姆·盖斯日前在世界经济论坛2023年年会上接受新华社记者专访时说。

曾在中国生活近4年的盖斯告诉记者，他亲眼看见了中国经济的发展。“这与你仅仅从报纸或公告中阅读不同。”

中国国家统计局数据显示，初步核算，2022年中国国内生产总值（GDP）突破120万亿元，同比增长3%。国际社会普遍认为，面对超预期因素冲击，中国经济顶住压力持续发展，增速强于预期，预计2023年中国经济增速将继续超过先前普遍预期。

盖斯表示，中国优化调整防疫政策对全球经济意义重大。“随着中国旅游等经济活动稳步恢复，我们看到了全球经济增长的迹象。”

欧佩克日前公布的2023年首份月度石油市场报告显示，该机构对2023年全球经济增长预期为2.5%，对全球石油需求增速预期为日均220万桶。“今年（欧佩克）的初步预测显示，市场存在乐观情绪，尤其是考虑到中国经济提速。”盖斯说。

盖斯认为，多年来在能源领域，特别是油气领域的持续投资不足，造成全球剩余产能不足。一些欧佩克成员国也出现产能紧张。

欧佩克在《2022年世界石油展望报告》中提到，到2045年，石油行业将需要总计12.1万亿美元的投资，以满足需求并缓解全球能源安全方面的担忧。

去年10月，欧佩克成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”决定大幅减产。对于这一决定，盖斯表示：“欧佩克会考虑全局，做出的决定始终基于维护市场稳定，并致力于创造一个对生产者和消费者都有利的市场，因为这最终将有利于全球经济。”

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