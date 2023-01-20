人民网罗马1月19日电 （记者谢亚宏）中国驻米兰总领事馆18日举行2023年“温暖迎春”新春招待会。中国驻米兰总领事刘侃，米兰省督代表、副省督特里波迪，伦巴第大区议长代表皮祖尔议员，阿斯蒂市长拉赛罗，曼托瓦省长博塔尼，韩国驻米兰总领事姜亨植夫妇，日本驻米兰总领事雨宫雄治，意中理事会基金会主席波塞利夫妇，意中协会主席玛利亚夫妇，以及领区侨团负责人、中资机构、孔子学院和留学生的代表，领区各地政府部门、工商、文化、教育、传媒、出版等各界友人和有关国家驻米兰领团代表等300多人欢聚一堂，喜迎新春、共庆佳节。

刘侃指出，总领馆积极发展与领区各级政府的友好关系，为服务中意双边关系大局、拓展对华务实合作、推动地方交往走深走实以及两国人民相互了解作出不懈努力。总领馆将深入学习贯彻党的二十大精神，不断加强和改进侨务工作，办好人民满意的外交，聚焦同胞们所思所想，回应同胞们所需所盼，不断提升大家的获得感、幸福感、安全感。

招待会上宣读了伦巴第大区主席方塔纳的贺信，播放了米兰市长萨拉的新春祝福视频。

米兰省督代表、副省督特里波迪，伦巴第大区议长代表皮祖尔，意中理事会基金会主席波塞利均向中国人民和旅意侨胞致以中国春节的美好祝愿，并强调，中国公民在当地辛勤劳动、遵纪守法，和当地人们和平相处，展现了发自内心和亲和力和合作精神，为当地经济社会发展作出积极贡献。他们表示，2026年米兰将接棒北京举办米兰—科尔蒂纳冬奥会，希望加强意中两国文化交流与合作，促进意中友好，期待中国游客重返意大利。

领区侨界代表周立新、中资机构代表闫岚、留学生代表陈泽恺致辞并表示，祖国强盛是海外同胞事业有成的坚实后盾，他们将充分发挥各自优势，讲好中国故事，讲好中意友谊故事，为促进中意经济合作和两国民间友好贡献智慧和力量。孔子学院代表都灵孔院意方校长史芬娜表示愿继续积极传播中国语言文化，促进两国人民相知相亲。

刘侃总领事为留学生代表们发放“温暖迎春”暖心包，向广大留学生们致以节日问候，并勉励他们刻苦学习，不负时代，不负韶华。

招待会上，米兰华星艺术团、意大利华韵越剧团和留学生们奉献了精彩的文艺演出。在热闹的锣鼓声中，意大利德尼蒂斯武馆舞狮队率先开场；米兰华星艺术团表演的《有美伊人》优雅大气，华韵越剧团带来的《梁祝》尽显东方气韵。威尔第音乐学院留学生们表演的《共筑中国梦》和《新春乐》激昂高亢、活泼欢快，最后一曲《饮酒歌》将活动气氛推向高潮。

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