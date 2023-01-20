人民网罗马1月19日电 （记者谢亚宏）在中国农历新年即将到来之际，中国驻马耳他使馆和马戈佐岛圣哈特中学19日共同举办中国读书角成立仪式暨喜迎新春佳节活动。中国驻马耳他使馆临时代办彭熠军出席并致辞。马耳他中国文化中心主任袁媛、圣哈特中学校长苏塔纳、图书馆馆长保罗、欧洲民主学生会主席加莱亚以及学校师生等200多名嘉宾参加。

现场嘉宾表演古筝乐曲。中国驻马耳他使馆供图

彭熠军首先向全体师生致以新春问候。他表示很高兴在中国新年到来之际出席圣哈特中学中国读书角成立仪式。他表示希望通过成立中国读书角，能够把中国文化带进校园，带到同学们身边。他鼓励更多马耳他师生和青少年积极参与中马人文交流，做文明互鉴的促进者和人民友好的传承者。他深切感受到了同学们对于了解和学习中国文化的热情。希望同学们继续保持这份热忱，努力学习，争做中马友谊世代相传的“小使者”。

圣哈特中学校长在答谢致辞中表示，感谢中国使馆向学校图书馆捐助一大批有关中国文化的图书以及资料，支持中国读书角的成立。马中两国相隔遥远，历史、文化、幅员差异巨大，中国读书角的成立将为师生们了解中国和丰富多彩的中国文化提供窗口。校方期待以此为契机，同中国使馆进一步加强交流合作，为两国友谊增添新的活力。

学生代表在致辞中表示，中国读书角将为当地学生了解中国民俗、文化、艺术、地理和历史等领域有关知识提供宝贵来源。在悠久而丰富的中国文化中，有一个反复出现的概念——“和而不同”，即强调相互尊重、包容互鉴、和平共处，这同欧洲文化提倡的“多样性中的团结”理念相似。学生代表表示通过参加本次活动，真心感受到自己成为了马中文化交流的参与者。

仪式现场气氛热烈，使馆和中国文化中心精心制作中国农历新年讲解视频，布置了灯笼、对联、福字、中国结、玉兔等兔年新春元素，并邀请嘉宾现场演奏古筝、二胡等民族乐器，烘托出了喜庆热闹的春节气氛，引得现场师生掌声不断。

马耳他圣哈特中学是坐落在马戈佐岛的一所公立中学。应该校请求，使馆向其捐赠了200多本有关中国的图书和资料，内容涉及历史、文化、地理、民俗等诸多领域，并共同决定在该校图书馆成立中国读书角，为学校师生了解中国和中国文化创造条件。

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