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中国驻瑞典大使崔爱民会见瑞典西曼兰省省督斯泰特

2023年01月20日09:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩1月19日电 （记者殷淼）19日，中国驻瑞典大使崔爱民会见瑞典西曼兰省省督斯泰特，双方就西曼兰省与中国加强经贸等领域合作交换了意见。

崔爱民介绍了中国式现代化的内涵，指出中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，着力推进高质量发展。中国经济韧性强、潜力大、活力足，市场规模巨大，产业体系完备，中国的新发展将不断为世界提供新机遇。尽管受到疫情影响，中瑞两国贸易额近几年仍呈现增长势头，双边投资领域不断扩大，特别是新能源领域的务实合作内容日益丰富。瑞典绿色产业和创新科技发达，且秉持多边主义、支持全球自由贸易，中瑞经贸合作互补性强，前景十分广阔。

崔爱民表示，西曼兰省工业实力雄厚，制造业、电力、自动化等产业优势明显，企业对华合作经验丰富，欢迎西曼兰省抓住当前中国经济新旧动能转换、产业结构优化升级、推进绿色可持续发展的契机，拓展双边绿色低碳领域务实合作，为两国和两国人民带来更多福祉。

斯泰特欢迎崔爱民大使访问西曼兰省，认为全球化时代世界各国相互依存，需要增强交流合作。瑞中双方在绿色低碳领域携手，必将为世界绿色转型做出贡献。他本人非常关注中国发展，曾多次到访中国。西曼兰省对中国经济发展有充分的信心，很多企业对与中国开展合作兴趣浓厚。愿在省、市等各层面为瑞典企业开展对华合作提供力所能及的帮助，为促进瑞中企业合作和经贸关系发展做出积极贡献。

(责编：崔译戈、杨牧)

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