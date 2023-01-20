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美财政部采取特别措施避免债务违约

2023年01月20日09:04 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月19日电（记者许缘）美国财政部长耶伦19日致信国会说，由于美国联邦政府未偿还债务将在19日达到上限，即日起财政部将采取特别措施，避免联邦政府发生债务违约。

　　耶伦在这封写给众议院议长麦卡锡等国会领导人的信中写道，财政部将在1月19日至6月5日期间启动“暂停发行债券期”。其间，财政部将暂停为公务员退休和残疾基金以及邮政退休人员健康福利基金注入新资金。此举将帮助财政部在整体债务水平无法提高的前提下，有能力继续支付其他联邦款项。

　　耶伦在信中警告说，如果国会不尽快通过提高31.4万亿美元债务上限的法案，两项特别措施都将面临“相当大的不确定性”，包括对联邦政府未来数月的收支情况构成挑战等。

　　此前，耶伦13日致信麦卡锡，敦促国会议员“及时采取行动提高或暂时取消债务上限”。她说，特别措施只能在有限时间内帮助联邦政府继续履行义务。因此，国会及时采取行动提高或暂时取消债务上限至关重要。

　　自1985年以来，美财政部已经十余次采取特别措施避免债务违约。

　　眼下，美国会两党正围绕提高债务上限展开“唇枪舌战”。共和党籍众议员安迪·比格斯在社交媒体上发文反对提高债务上限，指责民主党人“无所顾忌地”挥霍纳税人税款。对此，白宫方面反驳说，共和党人“毫无必要地让国家陷入经济混乱、崩溃和灾难”，国会必须无条件解决债务上限问题。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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