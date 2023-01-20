新华社曼谷1月19日电（记者宋宇 郭鑫惠）泰国中部华人聚居的叻武里府19日举行春节庆祝活动，泰国总理巴育出席开幕式并表达对中国游客的热情欢迎。

在装扮一新的夜功河畔，大红色的新春门牌楼、数百米长的灯笼长龙、各式各样的兔年装饰等春节元素格外引人瞩目。活动开始前几个小时，不少身着唐装的当地民众就早早来到活动现场打卡拍照，感受节日喜庆气氛。

巴育在活动开幕式致辞说，泰中友谊源远流长，叻武里府历史上就是泰国华人主要聚居地之一，泰国人民也素有庆祝春节的传统。泰中建交以来，两国各领域合作不断深化，造福两国人民。中国近期优化防疫政策，泰国人民已做好准备，热切期盼中国游客回归。他在致辞结束时用中文说“新正如意、恭喜发财”，向两国人民拜年。

中国驻泰国使馆临时代办杨欣出席活动，并向巴育赠送了专为全球“欢乐春节”活动设计的吉祥物“红包包”“福袋袋”。

当晚活动精彩纷呈，除了舞龙舞狮、器乐演奏、潮剧表演，还有绘画、茶艺、糕点制作等体验活动，现场气氛热烈、年味十足。

叻武里府的春节庆祝活动将持续至23日。今年，包括曼谷、普吉在内的泰国多地先后举办“欢乐春节”系列庆祝活动。

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