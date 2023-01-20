新华社新西兰克赖斯特彻奇1月19日电（记者卢怀谦）“欢乐春节”克赖斯特彻奇新春音乐会19日晚在新西兰南岛最大城市克赖斯特彻奇艺术与音乐中心举行，拉开了新西兰2023年“欢乐春节”系列庆祝活动的序幕。

中国驻克赖斯特彻奇代总领事翟兴付出席活动并致辞说，中新各领域合作互补性强，双边合作前景广阔，相信农历兔年能重新看到中国企业家、留学生、游客回到南岛。

此次“欢乐春节”新春音乐会邀请了坎特伯雷大学音乐学院院长马克·孟席斯、新西兰著名歌唱家黛博拉·维·卡波赫、坎特伯雷大学民族音乐系主任赵剑飞等，演奏曲目包括《长城调》《梁祝》《传奇》《战马奔腾》《毛利情歌》等。演出过程中，掌声和欢呼声此起彼伏。

克赖斯特彻奇市民艾丽斯表示，这场音乐会体现了新中两国的文化和深厚友谊。克赖斯特彻奇是多元化的城市，很多华人在此落地生根，积极融入当地社会。

今年春节期间，惠灵顿中国文化中心将在新西兰南北岛推出以“欢乐春节”为主题的线下系列庆祝活动，并通过社交媒体平台推出线上展览等线上春节文化活动。

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