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联合国：拉丁美洲和加勒比地区1亿多人无法负担健康饮食

2023年01月20日09:01 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月19日电（记者王建刚）联合国18日发布一份关于拉丁美洲和加勒比地区的《2022年区域粮食和营养安全概览》报告。报告显示，22.5%的拉丁美洲和加勒比地区人口，即1.313亿人无法负担健康饮食。

　　这份报告由联合国粮食及农业组织（粮农组织）、国际农业发展基金、泛美卫生组织、联合国儿童基金会和世界粮食计划署联合发布。

　　报告说，与2019年相比，2020年拉丁美洲和加勒比地区无法负担健康饮食的人数增加了800万。无法负担健康饮食与国家收入水平、贫困发生率和不平等程度等存在明显关系。

　　报告说，在2019至2021年期间，拉丁美洲和加勒比地区的饥饿人口数量增加了1320万，在2021年达到5650万。增幅最大的是南美洲，新增1100万饥饿人口。2021年，拉丁美洲和加勒比地区40.6%的人口经历中度或重度粮食不安全，而全球的比例为29.3%。

　　联合国粮农组织助理总干事兼拉丁美洲及加勒比区域代表卢别特金18日说：“没有任何单一政策能够独自解决这个问题，需要加强国家和区域协调机制，以应对饥饿和营养不良。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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