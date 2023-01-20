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“欢乐春节”让荷兰民众感受浓浓的中国年味儿

2023年01月20日09:00 | 来源：新华网
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　　新华社海牙1月19日电　通讯：“欢乐春节”让荷兰民众感受浓浓的中国年味儿

　　新华社记者王湘江

　　吃饺子、写“福”字、听古筝、观画作、赏舞蹈……荷兰海牙中国文化中心18日举办2023“欢乐春节”活动暨中荷青少年艺术交流展，精美的艺术画作和浓浓的中国年味儿让观众流连忘返。

　　当天，海牙中国文化中心大红灯笼高悬，由180名中荷青少年创作的260幅画作挂满中心大厅墙壁。一幅幅充满童真童趣和奇思妙想的作品以“我爱我家”为主题，反映了孩子们心中对美好家园的向往。

1月18日，在荷兰海牙中国文化中心，表演者在弹奏古筝曲《梅花三弄》。新华社记者 王湘江 摄

　　小画家刘美萱是中荷混血儿，虽然只有7岁，却已经学画画3年了。她向记者介绍墙上自己的画作：一间有着烟囱和各色家具的温馨小屋，雪人、企鹅和小鸟在屋外雪地里开心玩耍。

　　中国驻荷兰大使谈践致辞说，农历兔年新春佳节将至，“欢乐春节”活动让中荷两国人民共享中华文化。他表示，精美的画作展现了小画家心中充满想象力的美丽童话世界。荷兰有著名的漫画形象米菲兔，活泼可爱的兔子为中荷两国人民所喜爱。

　　荷中友好协会主席克纳彭表示，中国农历新年即将到来，各种庆祝活动在海牙热闹开启。艺术是促进对话、沟通的桥梁，希望未来能看到更多荷中文化艺术交流活动，增进两国人民间的相互了解和友谊。

　　荷兰旅游局形象大使盖比对记者说，孩子们眼睛里的家是一个让家人开心、团聚的地方，中国人说“我爱我家”，荷兰也有相似说法，孩子们的画作体现了两国文化的契合之处，也让她不由得想起自己的家和童年时光。

　　中荷两国艺术家还带来精彩文艺演出，女声独唱《赤伶》、古筝独奏《梅花三弄》、双人舞《张灯结彩》、男女声对唱《孤勇者》、二胡和电钢琴合奏《赛马》等精彩节目接连登场，在场观众报以热烈掌声，活动气氛进入高潮。

1月18日，在荷兰海牙中国文化中心，演员在表演双人舞《张灯结彩》。新华社记者 王湘江 摄

　　在活动现场，中荷友人互道祝福，品尝热气腾腾的饺子，感受浓浓中国年味儿。

　　在大厅一角，旅居荷兰四十余载的周乐生身着唐装，挥毫泼墨，短短几分钟，一株“富贵牡丹”便跃然纸上。他还用毛笔书写一张张大红“福”字，送给在书案旁认真观看的孩子们。

　　周乐生对记者说，他在荷兰一直致力于用书法和绘画艺术来传播中华传统文化，看到孩子们对他画大红牡丹和写“福”字非常感兴趣，他感到由衷高兴。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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