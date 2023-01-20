人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：文化体验贺新春——记伊朗德黑兰大学孔子学院春节主题课堂

2023年01月20日08:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社德黑兰1月19日电 通讯：文化体验贺新春——记伊朗德黑兰大学孔子学院春节主题课堂

　　新华社记者高文成

　　18日，位于伊朗首都德黑兰北部的水与火公园迎来了一批特殊的客人。他们手拿春联、“福”字、红灯笼，学习中国书法、剪纸、太极拳，伊朗德黑兰大学孔子学院春节主题课堂正在这里举办。

　　虽然是中文专业的学生，他们中很多人还是第一次体验和了解中国春节文化。拿着富有年味的春联、红灯笼等，学生们脸上写满了欣喜，互相拍照留念。

　　德大孔子学院中方院长李玫介绍说，新冠疫情发生后，德大孔院主要通过线上方式开展中文教学和文化活动，困难重重。这次文化课堂以春节为契机，通过师生面对面联欢、互动的方式，增进伊朗学生对春节等中国文化的了解和理解。

　　文化课堂上，孔院教师们细致讲解着年俗，伊朗学生认真听学，双手抱拳、微微躬身，给老师们拜年。

　　三年级学生穆比娜·莫拉德哈尼说：“无论是中国春节还是伊朗的新年诺鲁孜节，我们都非常看重家庭。”让孔院一年级学生泽伊娜布·高欧里扬最为惊喜的则是压岁钱习俗。她说，伊朗人在过诺鲁孜节的时候，长辈也会给晚辈类似的压岁钱。

　　孔院教师还现场剪纸、写书法、打太极拳，为伊朗学生展示中国文化。教师李丽先是讲解“福”这个汉字的含义，展示“福”字楷书和隶书的不同写法。中国书法的艺术魅力让学生们连连赞叹，每写完一个“福”字，学生们都纷纷举手，想带回家里。

　　李丽介绍说，德大孔院从这学期开始，为中文专业大一学生开设了书法课，通过一个学期的学习，学生们对中国书法产生了浓厚兴趣。“写‘福’字活动，是把书法课堂和春节习俗结合在一起，让学生们更深刻地体会到书法不仅仅是一种文化艺术，和日常生活的联系也是很紧密的。”

　　孔院教师王昕骅在自己示范太极拳后，又带着两个伊朗学生现场教学，一招一式让大家连连叫好。高欧里扬说，之前在短视频中见过中国功夫，这次现场观看让她大开眼界。

　　谈到春节团圆，教师刘夏萱说：“对于在海外的中国教师来说，能在春节期间与自己的学生、同事欢聚，共叙情谊，同享佳节，就是最难忘、最有意义的团圆了。”

　　在李玫看来，这次文化课堂让学生们现场观看、亲自体验中国春节活动，能激发他们学习中文、学好中文的更大兴趣。

　　“今天是一次很难忘的经历，唯一的遗憾就是活动的时间过得真快。”穆罕默德-贾瓦德·贾汉-阿拉说。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部