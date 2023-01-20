新华社德黑兰1月19日电 通讯：文化体验贺新春——记伊朗德黑兰大学孔子学院春节主题课堂

新华社记者高文成

18日，位于伊朗首都德黑兰北部的水与火公园迎来了一批特殊的客人。他们手拿春联、“福”字、红灯笼，学习中国书法、剪纸、太极拳，伊朗德黑兰大学孔子学院春节主题课堂正在这里举办。

虽然是中文专业的学生，他们中很多人还是第一次体验和了解中国春节文化。拿着富有年味的春联、红灯笼等，学生们脸上写满了欣喜，互相拍照留念。

德大孔子学院中方院长李玫介绍说，新冠疫情发生后，德大孔院主要通过线上方式开展中文教学和文化活动，困难重重。这次文化课堂以春节为契机，通过师生面对面联欢、互动的方式，增进伊朗学生对春节等中国文化的了解和理解。

文化课堂上，孔院教师们细致讲解着年俗，伊朗学生认真听学，双手抱拳、微微躬身，给老师们拜年。

三年级学生穆比娜·莫拉德哈尼说：“无论是中国春节还是伊朗的新年诺鲁孜节，我们都非常看重家庭。”让孔院一年级学生泽伊娜布·高欧里扬最为惊喜的则是压岁钱习俗。她说，伊朗人在过诺鲁孜节的时候，长辈也会给晚辈类似的压岁钱。

孔院教师还现场剪纸、写书法、打太极拳，为伊朗学生展示中国文化。教师李丽先是讲解“福”这个汉字的含义，展示“福”字楷书和隶书的不同写法。中国书法的艺术魅力让学生们连连赞叹，每写完一个“福”字，学生们都纷纷举手，想带回家里。

李丽介绍说，德大孔院从这学期开始，为中文专业大一学生开设了书法课，通过一个学期的学习，学生们对中国书法产生了浓厚兴趣。“写‘福’字活动，是把书法课堂和春节习俗结合在一起，让学生们更深刻地体会到书法不仅仅是一种文化艺术，和日常生活的联系也是很紧密的。”

孔院教师王昕骅在自己示范太极拳后，又带着两个伊朗学生现场教学，一招一式让大家连连叫好。高欧里扬说，之前在短视频中见过中国功夫，这次现场观看让她大开眼界。

谈到春节团圆，教师刘夏萱说：“对于在海外的中国教师来说，能在春节期间与自己的学生、同事欢聚，共叙情谊，同享佳节，就是最难忘、最有意义的团圆了。”

在李玫看来，这次文化课堂让学生们现场观看、亲自体验中国春节活动，能激发他们学习中文、学好中文的更大兴趣。

“今天是一次很难忘的经历，唯一的遗憾就是活动的时间过得真快。”穆罕默德-贾瓦德·贾汉-阿拉说。

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