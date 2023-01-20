1月18日，中国首都航空JD455航班在马尔代夫马累维拉纳国际机场接受水门礼。 新华社记者 车宏亮 摄

新华社马累1月19日电 通讯：马尔代夫以水门礼迎接中国航班和游客

新华社记者车宏亮

1月18日中午，中国首都航空JD455航班在马尔代夫维拉纳国际机场平稳降落。客机滑行过程中，马尔代夫政府特意安排了喷射巨型水柱的水门礼，以高级别礼仪热烈欢迎中国航班和游客到来。

这是中国近期优化调整防疫政策后中国直飞马尔代夫的首个航班，载有190多名中国游客。据航班机组人员介绍，国内游客赴马尔代夫旅游热情高，不少家长带着放假的孩子出来游玩，该航班客座率在95%以上。

新婚不久的乘客王焱和丈夫把这次旅行当作蜜月之旅。王焱说，一下飞机就感受到马尔代夫人民的热情，她还是第一次体验水门礼欢迎仪式。

1月18日，乘坐中国首都航空JD455航班的游客在马尔代夫马累维拉纳国际机场受到欢迎。 新华社记者 车宏亮 摄

除水门礼外，马尔代夫旅游部门工作人员身着传统民族服装在舷梯下列队，向刚下飞机的中国游客献花；当地大学生也带来鼓乐表演。中国驻马使馆工作人员还向中国游客发放含旅游介绍、温馨提示的手册。

中国驻马大使王立新和马尔代夫旅游部长毛素姆等中马双方人员参加了欢迎仪式，并与机组人员、游客代表合影留念。

1月18日，中国首都航空JD455航班机组人员、游客代表和中马双方迎接人员在马尔代夫马累维拉纳国际机场合影留念。 新华社记者 车宏亮 摄

王立新告诉记者，旅游业是马尔代夫支柱产业，中国游客回归有助于马尔代夫经济复苏，也有利于促进中马两国人文交流和民间往来，对两国关系的发展起到积极促进作用。

毛素姆接受记者采访时说，中国游客对马尔代夫旅游业贡献很大。马尔代夫原计划今年吸引180万外国游客，随着中国游客到来，预计原有目标数字至少增加10%。

旅游岛酒店工作人员阿兹米说，这次他们的酒店迎来5名中国客人，虽然还明显少于疫情前人数，但相信今后来的中国游客会越来越多。

新冠疫情暴发前，中国连续多年是马最大的外国游客来源国。马尔代夫旅游部统计数据显示，2019年，中国赴马游客近30万人次，占当年马尔代夫接待外国游客总数的17%左右。

当地旅行社工作人员拉伊德说，很高兴看到中国客人在疫情后又回来了，这对于当地旅行社和整个国家来说无疑是个好消息。

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