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秦刚分别同伊朗外长、乌兹别克斯坦代理外长通电话

2023年01月20日06:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京1月19日电  1月19日，外交部长秦刚分别同伊朗外长阿卜杜拉希扬、乌兹别克斯坦代理外长赛义多夫通电话。

　　秦刚表示，中方始终从战略高度和长远角度看待中伊关系，愿同伊方密切合作，落实好两国领导人重要共识，推进两国全面合作计划，推动中伊全面战略伙伴关系走深走实。中方支持伊方维护国家主权和领土完整，愿同伊方共同维护不干涉内政原则等国际关系基本准则，维护发展中国家共同利益和国际公平正义。双方还就伊朗核问题交换了意见。

　　秦刚说，在两国元首战略引领下，中乌关系发展驶入快车道。中方愿同乌方携手努力，落实好两国元首重要共识，推动中乌全方位互利合作取得更多成果。中方将继续坚定不移地支持乌方独立自主发展，反对外部势力干涉乌内政。

　　两国外长祝贺秦刚就任中国外长，表示愿与中方加强合作，共同落实好元首重要共识，继续在涉及彼此核心利益和领土主权完整的问题上坚定相互支持，推动双边关系不断迈上新台阶。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月20日 03 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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