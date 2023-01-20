克里坦·巴哈纳

近年来，中国绿色发展驶入快车道，积累了大量成功经验，为发展中国家提供了重要借鉴。绿色发展一直是非洲国家同中国深化合作的重要领域

在南非北开普省，163台风力发电机产生的电力可满足当地30万户居民的需求；在埃塞俄比亚，该国首个地热电站图鲁莫耶一期地热电站投用后，将有效优化当地电力供应结构；在尼日利亚，宗格鲁水电站预计每年为该国电网增加26.4亿千瓦时发电量……迄今，中国已在非中合作论坛框架内实施上百个清洁能源和绿色发展项目，绿色发展合作成为非中合作新亮点。

绿色发展一直是非洲国家同中国深化合作的重要领域。早在2000年，非中合作论坛首届部长级会议就强调大力推动非中在环境领域的合作。2015年，非中合作论坛约翰内斯堡峰会将绿色发展合作计划纳入双方共同实施的“十大合作计划”。2018年，非中合作论坛北京峰会将实施绿色发展行动纳入双方共同实施的“八大行动”。2021年，非中合作论坛第八届部长级会议将绿色发展工程纳入双方共同实施的“九项工程”。中国宣布将为非洲援助实施10个绿色环保和应对气候变化项目，支持“非洲绿色长城”建设，在非洲建设低碳示范区和适应气候变化示范区。53个非洲国家和非洲联盟委员会还同中国就应对气候变化发表《中非应对气候变化合作宣言》，强调合力应对气候变化，共同构建人与自然生命共同体。中方表示将用好高分辨率对地观测系统、北斗卫星导航系统和风云气象卫星等科技成果，强化非中防灾减灾和适应气候变化等领域技术合作，提升非洲应对气候变化的韧性和能力。

2020年在北京启动的非中环境合作中心是双方创新理念、挖掘绿色发展合作潜力的成功案例。该中心启动是落实习近平主席2018年在中非合作论坛北京峰会上提出的“推进中非环境合作中心建设”的具体行动，为非中加强环境政策交流对话和环境问题联合研究搭建了重要平台。非中双方利用该中心，积极加强绿色发展合作，支持应对气候变化合作项目实施。

非中人民对优美生态环境和美好生活有着共同向往。非洲年轻一代积极拥抱绿色生活，热切希望实现经济发展与生态环境的相互协调，这将为非洲大陆的绿色发展带来新活力。近年来，中国绿色发展驶入快车道，积累了大量成功经验，为发展中国家提供了重要借鉴。中国是非洲绿色转型的重要合作伙伴，与中国合作有助于非洲国家走上绿色发展之路。

（作者为南非《外交》杂志主编）

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)