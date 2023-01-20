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沙特经济实现快速增长

本报记者  黄培昭
2023年01月20日06:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　沙特阿拉伯财政部近期公布的初步统计显示，沙特2022年国内生产总值（GDP）增长8.5%，高于国际货币基金组织此前预测的7.6%；财政预算盈余为1020亿沙特里亚尔（1美元约合3.8沙特里亚尔），相当于GDP的2.6%。这是沙特近10年来首次实现年度预算盈余。

　　根据沙特统计总局的数据，2022年第二季度沙特实际GDP同比增长11.8%，创2011年第三季度以来单季最高增速，其中石油经济和非石油经济分别同比增长23.1%和5.4%。2022年全年沙特石油收入预计为8420亿沙特里亚尔，较上一年度增长约50%，石油收入占总收入的比重为68.2%。阿布扎比商业银行首席经济学家莫妮卡·马利克分析认为，石油产量增加和油价走高是沙特经济表现抢眼的关键因素。与此同时，政府出台的一系列经济刺激政策也产生积极效应，沙特经济发展迎来有利窗口。

　　旅游业为2022年沙特经济快速增长作出重要贡献。统计显示，2022年上半年，沙特旅游业增长了121%。世界旅游组织日前表示，沙特是全球主要经济体中旅游业恢复最快的国家之一。沙特此前已计划在10年内投资1.5万亿美元，力争到2030年跻身全球十大旅游目的地。为此，政府推出多项举措吸引国内外游客。例如，沙特积极推进旅游业数字化，上线电子签证服务，为国际游客提供便利。2022年卡塔尔世界杯期间，沙特旅游部允许海外球迷观众免费申请沙特旅游签证，并延长签证有效期。2022年6月，沙特还拨款1亿美元为10万人提供旅游和可持续发展领域相关工作培训。

　　近年来，沙特持续推动经济多元化进程。根据沙特发布的“2030愿景”及2020国家经济转型计划，政府将多渠道扩大收入来源，大力发展私营经济。沙特为此启动了国家工业发展和物流计划，旨在通过推动工业、矿业、能源和物流的产业升级与融合发展，将沙特打造成工业强国和重要物流枢纽。该计划的具体目标是在2030年前吸引投资超过4260亿美元，同时创造160万个工作岗位，使沙特的非石油出口增至2670亿美元，力争工业、矿业、能源和物流四大产业对GDP的贡献达到3200亿美元。

　　为推动经济加速发展，沙特正在实施一系列大型项目建设。2022年5月，沙特政府宣布未来10年将向航空业投资1000亿美元，开设新的航空公司，并在首都利雅得和西部城市吉达建设两个国际航空运输中心。政府还公布计划，预计将耗资万亿美元建设环境友好的智慧型城市——“The Line”新城， 作为未来城市的样板。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月20日 17 版）
(责编：白宇、牛镛)

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