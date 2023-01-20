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2023年马德里国际旅游展参展各方热切期待中国游客到来。图为在中国展台，观众与熊猫立牌合影留念。

本报记者 颜 欢摄

随着中国优化调整防疫政策，公民出境旅游有序恢复，多国热情欢迎中国游客，积极开展宣介推广。多国人士认为，中国游客的到来将助力世界旅游市场复苏，为旅游目的地国经济发展注入新活力。

东南亚国家一直是中国游客青睐的旅游胜地之一。老挝航空公司副总裁萨鲁姆表示，老挝航空公司计划近期开通5条从首都万象往返中国城市的新航线。公司还计划增加老挝热门旅游省份往返中国的航班，进一步便利两国游客往来。

2019年，由中国入境新加坡的游客总数近363万人次。“为欢迎中国游客到来，我们正在积极联系地接团队，整合酒店和餐饮资源，配备导游力量，争取为中国游客提供满意的旅程服务。”新加坡天宇旅游公司负责人王甜说。

新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长潘政志表示，新加坡旅游局致力于深化与银联、支付宝和微信支付等平台的合作，让中国游客在海外也能享受到熟悉便捷的支付体验，使旅行变得更轻松。“我们会坚持跨界创新合作，积极携手不同类型不同领域合作伙伴，从产品、服务、宣传多个方面满足中国消费者在旅行方面日益‘精品化’‘个性化’的需求，带给中国游客别样的‘狮城’之旅。”

马来西亚入境旅游协会主席乌扎伊迪表示，中国游客是马来西亚经济的重要贡献者。他鼓励协会成员组织一些特别活动吸引中国游客，例如，协会将在彭亨州举办钓鱼比赛。他说，中国垂钓旅游市场很大，预计将有500多人参加这次比赛。

当前，土耳其旅游市场逐步回暖。土耳其文化和旅游部副部长亚武兹表示，土耳其已准备好张开双臂欢迎中国游客。2019年土耳其接待了超过42万名中国游客，土耳其有信心在短期内迎接更多中国游客。

1月18日，2023年马德里国际旅游展拉开帷幕。西班牙国家旅游局局长米格尔·桑斯表示，2023年是西中建交50周年，中国与西班牙将举办中西文化和旅游年。中国有序恢复公民出境旅游等措施将助力全球旅游市场全面复苏，西班牙期待迎接中国游客。

2022年12月22日，中国国际航空公司开通上海—雅典直航。希腊雅典国际机场传播和市场部负责人约安娜·帕帕杜普洛表示，在2017年雅典—北京直航开通后的两年时间里，到访雅典国际机场的中国客流量翻了一番，希望新的直航航线开通后，机场迎来更多中国游客。

法国旅游发展署数据显示，2019年到法国旅游的中国游客数量达220万人次，中国游客给当地带来的收益约35亿欧元，占法国总体旅游收入的约7%。法国餐饮及酒店业协会巴黎大区主席弗兰克·德尔沃对中国游客的到来表示欢迎，认为中国游客创造的经济效益将十分可观。

全法华人旅行社协会汇聚了约50家旅游业相关机构。协会会长石恒余介绍，法国旅游业从业者正在积极准备，通过与旅游局、酒店、商场等密切沟通，探索为中国游客提供各种新服务。

法国著名景点尚蒂伊城堡负责人安妮·米勒表示，中国公民出境旅游有序恢复的消息令她“非常兴奋”。她说，尚蒂伊城堡位于巴黎戴高乐机场以北约25公里处，拥有丰富的艺术藏品，备受法国人喜爱，“欢迎更多中国游客来感受城堡魅力”。巴黎戴高乐机场所在的鲁瓦西地区旅游局团队游负责人布索·尼亚斯表示，他们将为中国游客提供更多旅游产品选择，尤其是户外旅行、慢旅行等休闲方式。

“欢迎中国游客，我们已经为旅游业复苏做好准备。”意大利华亚旅行社董事劳拉·格拉西表示，考虑到越来越多的中国游客青睐“体验式旅游”，旅行社除配备中文导游和接送机等基础服务外，还将为中国游客提供更多个性化定制服务，使游客能深入意大利托斯卡纳大区、威尼托大区、皮埃蒙特大区等地，体验不同主题的“意国风情”。

“中国有序恢复公民出境旅游，对意大利和其他欧洲国家来说是一个巨大的发展机遇。”意大利旅游业内人士指出，随着中国游客对定制高品质旅游服务的需求日益增多，当地旅游机构将就此进行积极调整，以适应中国游客的新需求。

《 人民日报 》（ 2023年01月20日 17 版）

(责编：白宇、牛镛)