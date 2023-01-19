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驻美使馆临时代办徐学渊：中国自身发展好将为中美企业互利合作创造条件

2023年01月19日21:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿1月19日电 （记者李志伟）纽约消息：1月18日，中国驻美国大使馆临时代办徐学渊出席美国中国总商会2023年农历兔年颁奖晚宴，并发表主旨演讲。

徐学渊在致辞中表示，中美经贸关系正站在关键十字路口。准确认识中美经贸关系需要正确看待中国的发展。中国自身发展好将为中美企业互利合作创造条件，为世界经济发展增添动力。准确认识中美经贸关系需要牢牢把握两国关系的总体方向。准确认识中美经贸关系需要客观理性看待双方共同利益，积极扩大双边贸易和投资。

徐学渊指出，相互尊重将为中美良性互动奠定基础，两国经贸合作要尊重经济规律，遵守国际经贸规则。坚韧不拔将为两国企业开创未来提供保障。当前中美双方企业比任何时候都更需要发扬永不言弃、迎难而上、开拓进取的企业家精神，以优质的服务、专业的经营赢得信誉和市场。她说，希望美国中国总商会继续为促进中美经贸合作发挥桥梁纽带作用，创造更多中美经贸合作互利共赢的实例。

当天，基辛格获得美国中国总商会“终身成就奖”。基辛格表示，我们必须切实付出努力，不仅要加强对话沟通，更要理解两国共同承担的责任。美中需要意识到任何一方都不可能被打败，要避免紧张局势，打造和平共处的双边关系。

驻纽约总领馆总领事黄屏，美国中国总商会会长、中国银行美国地区行长胡威，纽约州州长霍楚，前美国驻华大使博卡斯，联邦快递总裁兼首席执行官芮思博，金沙集团董事长兼首席执行官戈德斯坦等美政商界人士近400人出席。

美国中国总商会成立于2005年，是代表中国在美投资企业的规模最大、最有影响力的非营利组织。今年该组织首次颁发终身成就奖。

(责编：刘洁妍、张悦)

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