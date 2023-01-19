人民网北京1月19日电 （记者李欣怡）2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，世界上最大自由贸易区的构建带来了大量新商机。就RCEP生效实施一周年和未来展望，记者近日采访了中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席、首席中国—东盟商务专家许宁宁。

许宁宁表示，RCEP是15个签约国符合全球发展潮流、实施自由贸易和多边合作的产物，是推进地区经济一体化、开发地区经济增长潜力、促进各国间扩大贸易投资的重大举措，是区域内经贸规则的“整合器”，是前所未有的大型区域贸易安排，是中国继加入WTO之后的又一次重大开放，是中国首次与世界前十经济体签署自贸协定。RCEP区域的人口数量、经济体量、贸易总额均占全球总量30%左右。2022年，RCEP区域开放发展是全球经济复苏增长的最大亮点。

许宁宁谈到，2022年，中国对包括东盟在内的RCEP其他14个国家贸易12.95万亿元人民币，增长7.5%，占中国外贸总值的30.8%。中国对RCEP其他成员国贸易增速超过两位数的达到了8个，其中对印尼、新加坡、缅甸、柬埔寨、老挝贸易增速均超过了20%。

许宁宁分析说，2022年，中国前三大贸易伙伴是东盟、中国与东盟贸易6.52万亿元，增长15.0%，其增速快于同期中国与欧盟、美国贸易增速。中国与东盟贸易占中国外贸总值的15.5%，占比重较2021年上升了1个百分点。中国自东盟进口农产品2468.6亿元，增长21.3%，惠及了东盟特色产品扩大出口和经济增长。中国对东盟贸易占对RCEP其他国家贸易规模的50.3%。

在中国与RCEP其他国家贸易中，贸易总额排名前三的国家是韩国、日本和越南，出口额排名前三的国家是日本、韩国、越南，进口额排名前三的国家是韩国、日本、澳大利亚。在中国与RCEP其他国家贸易中，中国与越南贸易顺差最大；中国与澳大利亚的贸易逆差最大。

许宁宁谈到，近年来，商务部、中国贸促会、海关总署等机构组织开展了大量RCEP研讨工作、培训工作，商务部等6部门联合印发了《关于高质量实施RCEP的指导意见》。国内绝大多数省市将“抓住RCEP实施带来的新机遇”列入年度“两会”《政府工作报告》，结合本地情况制定并正在实施抓住RCEP新机遇的《行动计划》《行动方案》，有些省市成立了RCEP推进工作协调机制或工作专班，许多省市地方政府纷纷举办了抓住RCEP新机遇的活动，充分体现了扩大开放的积极行动。

就今年RCEP实施展望，许宁宁表示，中国对新冠病毒感染实施“乙类乙管”，优化中外人员往来管理措施等，对RCEP国家产业合作、互联互通、领域合作产生重大利好作用，“相信将惠及RCEP区域经济新增长”。

许宁宁指出，2023年，RCEP成员国增进产业合作十分重要。RCEP成员国产业互补性强，相互贸易投资关系密切，合作空间广、潜力大。RCEP实施的市场开放为各国增进产业合作创造了有利条件。

2022年的贸易数字显示，RCEP区域产业密切度在增强。中国对RCEP其他成员国贸易中间产品8.7万亿元，增长8.5%，占同期中国对其他成员国贸易总值的67.2%，从主要商品看，中国对RCEP其他成员国出口机电产品、劳动密集型产品分别增长13.2%和20.7%，其中电子元件、蓄电池、汽车分别增长15%、50.3%和71.6%。

许宁宁建议，2023年全国性行业商协会在RCEP产业合作中可应进一步发挥作用。一是应把抓住RCEP机遇作为践行“一带一路”和实施“双循环”经济发展、构建新发展格局、促进产业发展的重要工作，积极行动，与RCEP有关国家的行业组织加强对接合作。二是行业商协会是RCEP产业行业合作的重要渠道，应制定并实施本行业抓住RCEP开放机遇行动计划。三是中国性行业商协会可联合RCEP其他国家主要商协会共同制定对接合作行动计划。四是召开RCEP行业经济研讨会、商机对接会、产品展示会、投资推介会，在行业展览、产业园区、行业商城、行业聚集地等中多赋予RCEP有关国家的元素，为增进贸易投资提供便利。

许宁宁建议，2023年省市应进一步将构建新发展格局与抓住RCEP机遇有机结合，落实好本省市抓住RCEP机遇的行动计划。一是应加快加大RCEP的研究、培训工作，着力提高地方有关部门、企业的国际合作和竞争能力。二是应积极实施对接RCEP有关国家经贸合作措施。三是应充分发挥自由贸易试验区、自由贸易港、国际物流园区等的作用，赋能其RCEP元素。

许宁宁指出，2023年企业应着力抓住RCEP区域开放新机遇。RCEP实施的最重要和直接的目的是促进企业在开放中合作、在合作中发展。RCEP规则为企业合作发展构建了有利条件，当前关键是企业利用好这一有利条件、找准切入点和着力点而采取经营行动。

许宁宁表示，2023年RCEP实施面临不容乐观的全球经济。提升区域合作水平，开发区域合作潜力，是重要的长远发展之计，更是当前应对复杂多变国际形势带来严峻挑战的共同需要和解困之道，RCEP是拓宽和深化区域合作的重要抓手。

许宁宁认为，影响2023年RCEP实施的因素有内部、外部及相互交织作用，关键在于内部，在于RCEP国家出于内在需要而实施RCEP协定的决心和信心、执行协定的落实力度和程度、区域营商环境的完善和提升、企业抓住市场开放带来新商机而采取的经营措施、RCEP国家之间的合作、推进RCEP达到预期目标的效果。RCEP各国商通需要政和。各国间经贸合作的发展，与相互间友好关系的巩固紧密相关。各有关方应充分意识到，RCEP各国若想从RCEP协定实施中获得实实在在的经济成果，特别需要各国增进互信、发展友好关系。RCEP的达成及生效来之不易，签约各国应倍加珍惜这一重大合作协定并积极执行协定。

许宁宁最后谈到，当前作为RCEP的发起者、主导者东盟经济增长看好，预计东盟经济增长率2022年、2023年都在5%以上。中国—新西兰自由贸易协定在2022年4月已实施升级。2022年11月召开的中国—东盟领导人会议已宣布共同推进中国—东盟自贸区3.0建设。中国在新的一年已实施中外人员、货物往来的优化管理措施。相信2023年在RCEP各国及其工商界的共同努力下，RCEP实施推进的区域经济一体化将惠及区域国家经济及全球经济。

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