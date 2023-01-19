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“全力以赴保障电力供应，点亮孟加拉国万家灯火”

人民网记者 孙广勇
2023年01月19日19:18 | 来源：人民网-国际频道
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春节将至，年味渐浓。位于孟加拉国南部的巴瑞萨电站运营营地，处处张灯结彩，综合管理部负责人周绍虎正在与同事们一起装饰生活区，一起迎接新年的到来。

巴瑞萨电站是一座由中国电建自主投资建设运营的现代化电站。2022年12月31日，巴瑞萨电站正式投入商业运行，为孟加拉国繁荣发展注入源源不断的绿色安全高效新动能。从初步踏勘到投产发电，项目执行的五年间，周绍虎在海外过了五个春节。两年前，他休假结束“逆行”回到项目，没想到这次一待又是两年。“把思念放在心里，责任扛肩头，这是央企员工一份光荣的使命，”周绍虎说。

孟加拉国巴瑞萨电站中孟员工一起贴春联。巴瑞萨电站供图

项目公司采取了多项温馨举措，保障员工海外过年温暖如家。“今年春节，巴瑞萨电站有200多名同事坚守岗位保发电，我们为大家准备了丰盛的年夜饭和活动，确保兄弟们在海外过上一个暖心的春节！”周绍虎说，“亲身经历巴瑞萨电站从无到有，到如今的顺利发电，我们用实际行动帮助‘一带一路’沿线国家和民众实现电力自给自足，再辛苦也值得！”

得知中国新年即将来到，项目驻地塔托里镇主席拉兹维到电站祝贺新年。“进出塔托里镇的道路如今通行无阻，镇子上贸易、物流、餐饮已经小有规模，中国电建是负责任、有担当的中国企业！”拉兹维激动地说，“祝中国朋友们新年快乐，希望能够继续与你们一起携手建设美丽的‘金色孟加拉’！”

巴瑞萨电站是孟加拉国南部重要的民生项目，项目建设过程中，项目公司与孟加拉国属地相关部门通力合作，推动了项目投资、建设、进口等各项关键节点，有力保障了电站顺利投产发电，也为当地发展贡献了中国智慧。项目公司总经理赵振庆介绍说：“巴瑞萨电站是中国企业在孟加拉国控股投资建设的第一个IPP电力项目，全面采用了中国方案、中国技术和中国设备。电站的三大主机均进口自中国，凭借着成熟的技术、卓越的品质，中国制造的效益在这里得到充分显现。”

巴瑞萨电站顺利通过168小时试运行以来，项目公司将保障电站持续稳定运行作为一切工作的重中之重。据测算，电站投产后年上网发电量可达22.75亿千瓦时，将惠泽500余万当地居民。

巴瑞萨电站集控室的运行技术人员坚守工作岗位。巴瑞萨电站供图

在集控室，运行人员紧盯监控画面的各项生产数据，完成各项操作指令，保证机组的稳定运行。在主厂房、化学水车间、制氢站等生产现场，各专业的技术人员正在紧张忙碌地进行设备巡检，全力守护设备安全运行。

“电站投产以来，各项数据指标优异，源源不断的电力送入电网，购电方对我们越来越认可！”生产经理李玉军自豪地说，“中国春节期间，我们全力以赴保障电力供应，点亮万家灯火，为孟加拉国经济社会发展持续输送可靠的‘中国电’！”

巴瑞萨电站为孟加拉国经济转型升级提供了强有力的支撑，得到了孟方电力主管部门和社会各界的高度评价。孟加拉国电力、能源与矿产资源部国务部长哈米德表示：“随着巴瑞萨电站接入国家电网，将极大提升孟加拉国经济发展和人民生活质量。” 

(责编：刘洁妍、张悦)

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