人民网斯德哥尔摩1月19日电（记者殷淼）在中国癸卯兔年新春来临之际，“温暖迎春”中国电影节17日至18日在冰岛首都雷克雅未克天堂电影院成功举行。本次活动由中国驻冰岛大使馆主办。中国驻冰岛大使何儒龙及夫人沈婷、冰岛外交部常秘埃约尔夫松、议会外委会主席荣松、前教育文化部长贡纳尔松、外交部国际司总司长荣斯多蒂尔、外贸司总司长克里斯特扬松、冰中文协、冰中贸协等冰各界友好人士、驻冰使节、华侨华人和留学生共约300人出席。

中国驻冰岛大使馆供图

何儒龙在电影节开幕式致辞中表示，电影是世界人民文化交流的重要载体，优秀的电影作品能真切展示不同国家的精神状态和文化追求。中冰建交52年来，两国关系始终保持健康稳定发展，人文交流是其中重要的组成部分，极大拉近了两国人民的距离。

何儒龙指出，举办“温暖迎春”中国电影节旨在借助电影这一媒介，与冰岛人民分享中国深厚的历史文化、思想精髓及中国人民的日常生活和精神追求，从而进一步加深相互了解，促进民心相通。

何儒龙还向到场的所有旅冰侨胞、留学生致以新春问候和祝福，高度评价并感谢过去一年来广大旅冰侨胞及留学生为促进中冰两国发展、推动中冰友好交流合作作出的贡献，勉励大家以党的二十大精神指引，继续关心和支持中国发展，讲好中国故事，为中冰友好合作出力。

冰岛外交部常秘埃约尔夫松、议会外委会主席荣松等在观影后表示，“温暖迎春”中国电影节活动非常有意义，电影情节或构思巧妙、感人至深，或真实生动、催人奋进，有助于冰岛人民加深对中国文化了解和认知，促进中冰两国人文交流和民间友好。

为期两天的中国电影节活动是驻冰岛使馆“温暖迎春”系列重要活动之一，使馆精心选映了《你好，李焕英》和《珠峰队长》两部中国优质电影。值得一提的是，使馆还邀请两部电影的主创们为活动专门录制了新春祝福视频作为“彩蛋”，引得现场嘉宾惊喜连连，华侨华人和留学生更是感动不已。

中国驻冰岛大使馆供图

在电影放映后举办的招待会上，嘉宾们品尝中国美食美酒，沉浸于张灯结彩、喜庆祥和的“中国年味”中，纷纷表达了对两部影片的喜爱和好评，表示电影是推动文化交流和民心相通的重要渠道，本次中国电影节展示的高水平影片，为冰岛人民认识中国、了解中国文化提供了又一扇窗口，将进一步密切冰中文化联系和两国人民友谊，希望今后有机会参与更多中国文化活动。

最后，驻冰岛大使馆还向观影来宾赠送了生肖兔等纪念品，大家为中冰友好献上了诚挚的祝福。

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