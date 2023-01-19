中印媒体智库论坛。中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）供图

人民网北京1月19日电 （记者苑基荣）1月19日，由中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）主办，云南省社会科学院和印度喀拉拉邦大学中国研究中心、政治学系协办的中印媒体智库论坛以线上线下相结合的方式举办。来自中印两国媒体、智库、高校的12位专家学者围绕“新起点新愿景：2023中印关系与人文交流”主题进行了广泛而深入的讨论。

中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）主任姜永钢指出，中国和印度作为重要的发展中国家和新兴市场国家，是世界多极化进程中的重要力量。面对新形势，两国理应加强战略合作，维护全球稳定与发展；加强务实合作，为两国共同发展注入强劲动力；增进媒体智库交流，助力两国互学互鉴。

“新南亚论坛”创始人苏廷德拉·库尔卡尼对中国政府和人民抗击新冠疫情的努力表示肯定。他认为，全球化是不可逆转的趋势，某些霸权国家实行技术封锁或寻求经济脱钩的手段注定走向失败。虽然有诸多外部不利因素，但2022年中印双边贸易额超过1359亿美元，再创新高。未来，两国需要在媒体、智库、人文交流等方面展开合作，拉近两国民心。

云南省社会科学院、中国（昆明）南亚东南亚研究院副院长陈利君建议，要健全中印人文交流合作机制，拓宽人文交流路径，改进人文交流方式，共同打造有影响力的人文交流品牌，发挥智库的桥梁和纽带作用。

印度喀拉拉邦大学社会科学学院主任、教授约瑟库帝表示，当前，两国都处于挑战与机遇并存的转型期，是负责任的发展中大国基于文化实力发挥全球作用的有利时机，双方必须摒弃成见，在相互认同中加深了解。

复旦大学国际问题研究院研究员林民旺认为，作为世界上人口最多的两个国家，中印关系的好坏关系全球三分之一人口的福祉，为人民谋福祉应该是两国政府处理中印关系的基本出发点。中印关系目前面临着一些困难，媒体需要承担起应有的责任，进行更加客观、公正的报道，两国人民要跳出固有的思维框架，以动态的眼光认识和了解彼此。

印度拉贾斯坦大学南亚研究中心前主任、名誉成员卡洛里·辛格表示，2023年，两国有必要改进现有合作机制，深化对话，重建信任，探索双边与多边合作的新途径。

印度《自由新闻报》顾问编辑巴斯卡指出，当今世界充满了不确定性，单边主义、麦肯锡主义抬头，给世界发展带来了阴霾。文明和文化本身就是丰富多彩的，需要百花齐放，百家争鸣。中国、印度和其他发展中国家应该在媒体、智库、减贫、教育、医疗、贸易、基础设施建设等领域进行合作，促进人文交流，构建和谐世界。

印度索梅亚大学佛法研究所副教授沙海丽表示，中印两大文明在历史上一直保持联系，创造了许多文化交融的生动范例。近些年来，两国在国际舞台上都展现出利用和挖掘本国优秀文化的优势，打破了西方文化主导的世界文化格局。两大邻国的发展密不可分，两国合作影响着本国和整个亚洲地区的发展。

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