新华社洛杉矶1月18日电 综述：美国加州遭遇历史性雨雪风暴 气候变暖使极端天气频发

新华社记者谭晶晶

近期，美国加利福尼亚州持续遭遇历史性雨雪风暴灾害袭击，导致洪水泛滥，道路和房屋被淹，多地区居民被迫疏散撤离，数百万人断电。气象学家表示，全球气候变暖是极端天气现象频率增加的重要推手，同时也使得降水的监测更加困难。

自去年12月下旬以来，新一轮冬季风暴侵袭美国西部地区，风暴引发暴雨、强风及部分地区的强降雪，造成大规模断电以及洪水、龙卷风、泥石流和山体滑坡等灾害。据美国媒体报道，风暴已造成加州至少20人遇难，数千万人处于洪水警报之下。加州许多地区过去3周内的降雨量与正常情况下一整年的降雨量相当。加州州长紧急服务办公室发言人布赖恩·弗格森表示，这是加州历史上“最致命的自然灾难之一”。

根据加州地质调查局数据，自去年12月30日以来，加州已发生600多起山体滑坡。重灾区文图拉县有近百名居民被直升机撤离。当地官员表示，一些偏远山区道路被高耸的岩石和泥土堆阻断，至少需要3周时间清理，维修工作则需要长达半年。

美国总统拜登1月9日批准加州进入紧急状态，下令联邦机构协调救灾工作，为加州提供救灾援助。拜登19日将前往受灾严重的加州中部沿海地区，查看救灾工作进展并评估是否需要提供其他联邦支持。

据美国航天局地球观测站网站介绍，此次加州强降雨与一种称作“大气河”（出现在约1.5公里高空的大气水汽密集输送带，宽可达数百公里，长可绵延数千公里）的自然现象有关。来自热带太平洋的冷湿气流与在太平洋东北部上空迅速增强的低压系统相互作用产生风暴，可导致山洪暴发、泥石流、树木房屋倒塌等灾难。

气象部门目前正密切关注太平洋正在形成的一场风暴，关注其是否能够获得足够能量形成加州本季遭遇的第10场“大气河”。加州气候学家迈克·安德森表示，这场风暴18日登陆时可能只会带来小雨，且影响主要局限于加州北部地区。

近年来，美国西部地区持续遭受干旱、山火、暴雨、洪涝等极端天气灾害。气象学专家表示，随着气候变暖带来的气温升高，“大气河”区域范围将比目前观测到的更长、更宽、更剧烈，也将更有破坏性。气候变暖导致极端天气发生频率增加，也使得降水的监测更加困难。气候模型对于低海拔地区的降水情况预测更准确，但高海拔地区的预测较为困难，模拟“大气河”现象的潜在变化对于供水紧缺的地区至关重要。

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