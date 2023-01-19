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瑞典发现大型稀土矿恐难缓解欧盟“稀土荒”

2023年01月19日16:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月19日电（国际观察）瑞典发现大型稀土矿恐难缓解欧盟“稀土荒”

　　新华社记者谢彬彬

　　瑞典国有矿业公司卢奥萨山-基吕纳山公司日前宣布，在瑞典北部基律纳地区发现稀土矿床，其中有超过100万吨稀土氧化物。这是欧洲地区已知最大规模的稀土矿床。

　　分析人士认为，这个发现虽然将有助于欧盟缓解稀土高度依赖进口的局面，但欧盟“稀土荒”在短期内恐难有显著变化。

　　从发现到开发“路很长”

　　卢奥萨山-基吕纳山公司首席执行官扬·莫斯特伦日前说，基律纳地区稀土的规模尚未探明。企业计划今年提交开采特许权申请，预计需要几年时间来深入勘探，研究矿床以及可持续开采的条件。

　　稀土有“工业维生素”之称，广泛应用于冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业和新材料等领域。但欧盟所需稀土几乎完全依赖进口。

　　莫斯特伦说，稀土矿从发现到真正开采有很长的路要走。参照先例，“至少需要10至15年才可能开始对这个矿床进行开采并为市场供应矿产”。

　　欧洲先前已发现多个稀土矿床，例如在格陵兰岛的克瓦讷湾和瑞典的诺拉谢尔。但由于这些地点位于北极附近，当地环保的需要导致项目开发进展不顺。

　　英国伍德麦肯兹咨询公司研究员罗斯·恩布尔顿认为，除非缩短审批程序，否则这个新发现的矿床短期内不会对全球稀土供应版图产生影响。

　　瑞典工业迎来新机遇

　　欧盟委员会主席冯德莱恩说，预计到2030年欧盟对稀土的需求将增加五倍，稀土和锂将“很快比石油和天然气更重要”。

　　对瑞典而言，发现稀土矿将有助于重塑其欧盟矿业强国形象，令其在欧盟的绿色转型中扮演更重要的角色。

　　法国《世界报》网站日前刊文指出，过去十年金属价格低迷，瑞典矿业勘探活动急剧减少，但近期有恢复迹象。

　　另据报道，今年春天，欧盟委员会将就加强关键原材料的自身供应出台一些措施，这意味着瑞典开发稀土项目可能会获得欧盟支持。

　　短期恐难改变格局

　　欧盟数年前就尝试推动稀土供应链多元化。乌克兰危机升级后，欧盟更急于推动这一进程，特别是寻求加强欧盟内部的自身供应。然而，稀土产业链涉及开采、分离等一系列程序，仅有稀土矿储备还远远不够，这也是欧盟难以摆脱进口依赖的重要原因。

　　瑞典地质调查局地质学家指出，欧洲目前缺乏加工稀土金属和制造中间产品的综合能力。“我们还需要关注稀土金属的整个产业链，比如用于风力涡轮机或电动汽车发动机的稀土永磁等产品。”

　　分析人士强调，欧洲稀土产业链不完整，缺乏所需要的先进技术、人才等配套资源，这会导致其生产的稀土产品成本过高、缺乏竞争力，进而导致企业缺乏动力投资这一产业。

　　专家分析指出，由于中国拥有在提炼等加工环节的技术专利、产业规模等优势，不少欧洲企业选择与中国合作加工开采出的原材料，这样更加经济。

　　涉及能源和商品市场的国际独立定价机构阿格斯媒体公司认为，一些企业正在推动欧洲建立一个稀土产品供应链，“但通往生产稀土产品的道路非常艰难，需要巨大的投资以及政治意愿。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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