新华社瑞士达沃斯1月19日电 题：“韧性”成了达沃斯论坛高频词

新华社记者聂晓阳

联合国秘书长古特雷斯18日在世界经济论坛2023年年会上发表演讲说：“我们的世界在许多方面都受到一场‘完美风暴’的困扰。”论坛期间，不少嘉宾也表示，全球供应链正面临几代人都未曾经历的最严重破坏，冲突、通货膨胀、气候变化、劳动力和材料短缺以及地缘政治对抗等将继续带来“真正的风险”。

展望未来发展，“韧性”——能够让企业和社会从冲击中更快更好恢复的能力——被论坛嘉宾频频提及。

不少嘉宾认为，预计未来十年将是世界经济发展和地缘政治状况的脆弱期，一些相互关联的全球问题可能演变成相互交织的“多重危机”。在眼下这个复杂关键的时刻，决策者应着手制定长远计划，并采取具体措施来建设更具韧性的世界。

世界经济论坛总裁布伦德表示，过去一年，很多公共和私营机构负责人不得不面对“终生难忘的混乱和危机”。疫情、冲突等诸多问题叠加，让本已动荡不安的世界雪上加霜。他说，解决这些问题不能零敲碎打，而要达成一个更具韧性的增长战略，这“应该成为我们这个时代的主要任务之一”。

波士顿咨询公司首席执行官克里斯托夫·施魏策尔说，“韧性”是年会中企业高管最关注的话题之一。他表示，面对经济衰退和地缘对抗等挑战，高管们需要采取韧性的思维模式应对挑战，并为将来新的商业模式做好准备。

在年会开幕之际，麦肯锡咨询公司首席营销官特蕾西·弗朗西斯表示，麦肯锡及其合作伙伴将重点关注“韧性”问题，这是解决当前全球挑战的关键之一。她说，任何国家和地区都不是孤岛，世界仍然通过商品、服务、资本、人员、数据和思想的全球流动而紧密相连。韧性好比是一个更可持续社会的“肌肉”，所有类型的组织现在都应投资于增强韧性的能力。

根据麦肯锡最近对全球经济状况的调查，地缘政治风险被列为全球企业高管的首要关注。同时，贸易保护主义、公共健康危机、供应链紧缩等因素与地缘政治风险叠加，正在对全球跨国公司的运营韧性进行“压力测试”。在过去几天的讨论中，年会嘉宾既探讨如何应对席卷全球且迫在眉睫的各类危机，也提出了更具长远性的一个问题：如何为创造更可持续、更有韧性的世界奠定基础？

有观点认为，全球经济发展的脆弱性是全球化所致。但在达沃斯，大多数嘉宾则认为，从长远看，应对韧性不足的问题只能从改善地缘关系以及优化全球配置入手，而不是从反对和终止全球化中寻找答案。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃指出，供应安全需要一些冗余供应，会有一些成本，“我们必须将其保持在使世界经济更具韧性的水平，而不是将世界拖入更贫穷、更不安全的境地”。她表示，希望通过达沃斯论坛向世界发出信号：未来一年仍将艰难，但人们也看到了韧性增强的迹象；碎片化对谁都不是好事，携手合作才能有所作为。

展望未来，一种共识在达沃斯聚集成形：现在已经到了加强韧性并在支离破碎的世界中探寻可持续发展新路的时候。在这方面，世界期待有关决策者做出顺应时代潮流的选择，也期待更多力量参与创建一个更具韧性的美好世界。

(责编：崔译戈、徐祥丽)