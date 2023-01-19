新华社莫斯科1月19日电（记者耿鹏宇）俄罗斯外交部长拉夫罗夫18日在莫斯科举行年度记者会，盘点2022年俄外交工作，并就乌克兰危机、俄西关系等热点问题阐述了俄方立场。

拉夫罗夫说，2022年最具悲剧性的词语是“战争”。乌克兰危机是美国及其追随者为发动针对俄罗斯的战争而筹备多年的结果。西方国家声称没有在乌领土上与俄开战，而只是帮助基辅，这是在耍滑头。援助规模清楚地表明，西方国家在这场战争中投入颇多。

1月18日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在莫斯科举行的年度记者会上回答问题。新华社记者 曹阳 摄

就俄乌谈判前景，拉夫罗夫表示，俄方愿考虑西方提出的关于谈判的严肃提议，但目前尚未看到这样的提议。他说，有些人并不希望真的谈判，而是希望通过操纵这一问题尽可能延长这场战争。

拉夫罗夫认为，西方国家的活动已经不仅局限于欧洲大陆，他们还试图在印太地区建立针对地区国家的军事集团，这对建立在平等、求同存异等原则基础上的地区合作机制和模式造成了破坏。

谈及对华关系，拉夫罗夫表示，如两国领导人所说，俄中关系正处于历史最好时期。双方相互信任、相互尊重，这正是国家间关系的理想形式。双方携手应对国际风险挑战，在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边舞台密切协调配合，积极推进欧亚经济联盟与共建“一带一路”对接，这都有助于加强俄中全面战略协作伙伴关系。

(责编：崔译戈、徐祥丽)