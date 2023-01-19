人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄外长记者会聚焦乌克兰危机等热点问题

2023年01月19日16:28 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科1月19日电（记者耿鹏宇）俄罗斯外交部长拉夫罗夫18日在莫斯科举行年度记者会，盘点2022年俄外交工作，并就乌克兰危机、俄西关系等热点问题阐述了俄方立场。

　　拉夫罗夫说，2022年最具悲剧性的词语是“战争”。乌克兰危机是美国及其追随者为发动针对俄罗斯的战争而筹备多年的结果。西方国家声称没有在乌领土上与俄开战，而只是帮助基辅，这是在耍滑头。援助规模清楚地表明，西方国家在这场战争中投入颇多。

1月18日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在莫斯科举行的年度记者会上回答问题。新华社记者 曹阳 摄

　　就俄乌谈判前景，拉夫罗夫表示，俄方愿考虑西方提出的关于谈判的严肃提议，但目前尚未看到这样的提议。他说，有些人并不希望真的谈判，而是希望通过操纵这一问题尽可能延长这场战争。

　　拉夫罗夫认为，西方国家的活动已经不仅局限于欧洲大陆，他们还试图在印太地区建立针对地区国家的军事集团，这对建立在平等、求同存异等原则基础上的地区合作机制和模式造成了破坏。

　　谈及对华关系，拉夫罗夫表示，如两国领导人所说，俄中关系正处于历史最好时期。双方相互信任、相互尊重，这正是国家间关系的理想形式。双方携手应对国际风险挑战，在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边舞台密切协调配合，积极推进欧亚经济联盟与共建“一带一路”对接，这都有助于加强俄中全面战略协作伙伴关系。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部