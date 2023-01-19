新华社华盛顿1月18日电（记者许缘）美国联邦储备委员会18日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济增长乏力，过半辖区经济增长停滞或下滑。

这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，自上一份报告以来，6个辖区经济停滞不前或略有下滑，纽约辖区经济则出现明显萎缩，仅有5个辖区经济活动略有增加。

报告显示，各辖区房地产市场继续疲软，房屋销售和建设均出现下降。一些零售商指出高通胀继续削弱消费者购买力，中低收入家庭受影响尤甚。同时，各辖区制造业活动略有下降，纽约辖区制造业出现急剧下滑。

此外，劳动力市场仍然高度紧张，企业难以填补空缺岗位。

物价方面，多数辖区消费者价格温和、适度上升，整体涨幅有所放缓。各辖区认为，未来一年内物价涨势有望进一步放缓。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于1月31日至2月1日举行。

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