新华社瑞士达沃斯1月18日电 综述：通胀重压加大全球央行调整货币政策的难度

新华社记者李超 陈文仙

“遏制生活成本危机”是世界经济论坛2023年年会的议题之一。与会者认为，今年全球通货膨胀率高企现象有望缓解，但民众生活成本压力仍在，全球央行调整货币政策更需谨慎。

“面对高涨的食品、能源价格等挑战，各国货币政策不能摧毁家庭和企业的生存能力。”新开发银行副行长兼首席财务官马磊立在论坛期间对新华社记者表示，面对通胀难题，货币政策制定者应把握循序渐进原则，不能指望一夜之间完成任务。

过去一年，全球通胀压力高企。根据国际货币基金组织去年10月的预测，全球通胀率从2021年的4.7%飙升至2022年的8.8%。

马磊立说，受高通胀影响最大的是各国民众，因此必须采取措施控制通胀，尤其是控制普通家庭日常生活必需品的价格。

国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特认为，通胀率2022年已经见顶，未来通胀数字将逐步下滑，世界已度过最艰难时期。

国际货币基金组织预测，2023年全球通胀率将下降至6.5%。

本届世界经济论坛16日发布的《首席经济学家展望》报告认为，2023年全球通胀情况将有所好转，原因包括迅速的政策协调和制定、供需状况好转等。

报告显示，2023年大部分经济体货币政策将继续收紧，尤其是在欧洲和美国。经济学家表示，政策制定者不得不在过于宽松和过于激进的货币政策之间艰难寻找平衡。

虽然通胀高企的情况有望缓解，但与会专家还是担忧民众就业率和生活成本压力。

美国加利福尼亚大学伯克利分校经济学教授劳拉·泰森表示，传统的货币和财政政策在控制通胀的同时，会对就业市场产生负面影响。

联合利华首席执行官乔安路对未来民众生活成本的降低并不乐观。他说，生活成本危机对各个社会阶层的影响并不均等，金字塔底层的人们将受到更大冲击。

戈皮纳特警告，即使通胀率回归正常水平，物价依然将维持在高位，而这样的高价格对各国的影响也不均等。

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