本报电 （张鹏禹、苏凤环）科普是科学素质提升的重要手段，科技工作者是科普的“第一发球员”。近日，由中国-上海合作组织地学合作研究中心牵头，联合中国-巴基斯坦地球科学研究中心、中国驻巴基斯坦大使馆、巴基斯坦地质调查局、巴里亚大学、长安大学及3家中资企业，历时3年创作的科普专著《地质人眼中的巴基斯坦》由地质出版社出版。

《地质人眼中的巴基斯坦》讲述了以自然资源部中国地质调查局西安地质调查中心团队为代表的中国地质科技人员在“一带一路”沿线开展国际合作，服务地方经济社会，助力“一带一路”高质量发展的生动实践。书中介绍了巴基斯坦特殊的地质演化、丰富的矿产资源、重要的地质灾害遗迹、秀美的自然风光、灿烂的历史文化，展现出心怀担当的地质科技工作者在巴基斯坦奋斗奉献的感人画面。

图书同主题科普视频《筑梦西行——探寻铅锌资源，坚守报国初心》向观众呈现了中国地质科技工作者在“一带一路”探寻铅锌矿的艰辛缩影，用三维动画模型精细生动演示了铅锌矿的形成过程，介绍了位于“一带一路”核心部位的特提斯成矿域中铅锌矿的分布和未来找矿潜力以及铅锌矿对国家经济发展的重要意义。该视频在中国科学报旗下科学网、科学网视频公号等多个平台发布后点击量不断攀升。

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