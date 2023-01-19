黄晗奕

据路透社报道，欧盟与北约近日签署《欧盟—北约合作联合宣言》，承认北约是“盟国集体防御和安全的基础”，提出将双方的伙伴关系提高到新的水平。专家分析指出，在安全挑战加剧的背景下，联合宣言凸显欧洲安全战略转向趋势，欧盟正与其“防务自主”的目标渐行渐远。

凸显“美主欧从”趋势

欧盟理事会声明称，联合宣言承认北约仍是盟国集体防御和安全基础，对欧洲—大西洋安全至关重要。北约和欧盟在为国际和平与安全服务方面发挥着互补、协调和相互加强的作用。

据德国《明镜》周刊网站报道，这份包含14点内容的新合作声明是北约与欧盟之间的第三份合作声明。根据声明，双方将在日益激烈的地缘战略竞争和关键基础设施的保护、新兴和颠覆性的技术、外层空间、气候变化对安全的影响以及外国信息操纵和干扰等方面扩大和深化合作。德国《青年世界报》报道称，这两大联盟将比以往更紧密地绑定其军事、政治和经济活动。

中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员陈旸接受本报采访时分析，联合宣言凸显欧洲安全战略转向趋势，具有一定标志性意义。一方面，欧洲安全战略关注重点由非传统安全领域转向地缘战略竞争；另一方面，联合宣言首次将美国主导的北约称为“集体防御和安全的基础”，更为倚重北约军事力量，欧洲安全格局“美主欧从”趋势更加明显。

借助美国“应对威胁”

北约秘书长斯托尔滕贝格在联合宣言签字仪式后的记者会上说，北约与欧盟的战略伙伴关系比以往任何时候都更加重要，北约和欧盟将在2023年继续加强对乌克兰的支持。

半岛电视台报道称，持续近一年的乌克兰危机及其在经济、环境、军事和政治层面的外溢效应，加快了欧盟与北约合作步伐，双方希望整合各自力量，增强支持欧洲和北美安全稳定的能力。

“应对俄罗斯安全威胁为欧盟和北约合作提供战略目标的契合点。”陈旸分析，乌克兰危机极大改变了欧洲地缘政治格局和外交安全环境，成为欧洲迫在眉睫的安全威胁，欧洲需要借助美国军事力量应对。此外，联合宣言首次以官方文件形式表达双方对华共同立场，称中国“带来需要应对的挑战”，这一强硬立场由美国方面推动，可能是美国向欧洲提供军事支持的同时，对欧洲提出的“交换条件”。

欧俄关系更趋恶化

据路透社报道，俄乌冲突发生后，北约进行了自冷战结束以来最大的防务整改，美国派出超过10万军人驻扎在欧洲大陆。欧盟已开始增加军事支出，并建设快速反应部队所需的战略基础设施。

法国《费加罗报》网站报道称，俄乌冲突使欧洲战略自主遭到边缘化。美国向乌克兰提供250亿欧元军事援助，在无意中折断了欧洲防务新生的翅膀。尽管欧洲在防务方面取得进展，但事实证明，它无法应对俄罗斯带来的长期军事挑战，欧洲防务自主仍是空谈。

“2016年以来，欧洲寻求发展自身防务能力，争取外交领域和安全领域的主动权，力求推进战略自主。如今，欧盟加强与北约的安全合作，虽然会为欧洲防务能力提升提供一定契机，但也意味着欧洲推进战略自主的尝试受挫。在一段时间内，欧洲在‘美主欧从’安全格局中可能处于配合美国战略目标和需求的被动地位。”陈旸指出，欧盟与北约强化合作，共同将矛头对准俄罗斯，无疑将恶化双方本就紧张的关系。北约在欧洲“复活”将使俄乌局势更为复杂化。长远来看，欧洲地缘政治对峙与冲突的局面可能长期存在。

(责编：贾文婷、徐祥丽)