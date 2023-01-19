本报北京电 （记者 李嘉宝）近日，由中国社会科学院西亚非洲研究所、中国社会科学院海湾研究中心、社会科学文献出版社共同主办的中东黄皮书《中东发展报告No.24（2021～2022）：中东国家的发展规划及其前景》新闻发布会以线上线下结合的方式举行。

社会科学文献出版社总编辑杨群和中国社会科学院西亚非洲研究所所长李新烽出席发布会并致辞。中国社会科学院西亚非洲研究所副所长王林聪主持发布会。来自国内多所高校、研究机构的专家学者与会，研判中东地区形势演变及走向。

本年度中东黄皮书以“中东国家的发展规划及其前景”为主题，一是介绍了中东国家发展规划的基本情况、主要特点、实施成效、问题及影响；二是从安全形势、政治形势、经济发展、国际关系四大方面论述了2021—2022年中东地区的整体情况；三是讨论了中东地区的反恐形势、伊核问题新进展、伊拉克重建、海合会国家气候治理等议题；四是介绍了西亚地区对外贸易和外国直接投资发展情况。

报告指出，2021年以来，世纪疫情和地区冲突交织叠加，世界进入新的动荡变革期，不稳定性和不确定性显著上升。中东局势和中东地区发展呈现许多新变化：

一是中东地区的大国竞争博弈趋于激烈，中东在全球战略竞争中的地位进一步凸显。同时，中东地区国家的战略自主性增强，加大了对地区问题乃至国际事务的参与度。

二是地区国家间关系趋于缓和，出现从中东剧变以来“动荡波”向现阶段谋求稳定和发展“缓和潮”过渡的新态势。同时，热点问题并未降温，根本性矛盾和分歧并未缓解，冲突频仍，中东安全困境严峻，地区局势走向仍充满变数。

三是中东国家加快实施发展规划，探索创新发展、自主发展新路径，力求破解民生难题，改变发展困境，走上可持续发展道路。

报告指出，在新的历史条件下，中东国家发展规划与“一带一路”倡议对接取得新进展。中东国家积极回应中国提出的“全球发展倡议”和“全球安全倡议”，加快全面合作步伐。共克时艰、共促发展、共筑安全成为中国和中东国家的共同愿景，进一步推动中国和中东国家关系迈入新阶段。从长远来看，中东国家之间关系逐步缓和，中东国家加快实施发展规划，中东国家战略自主性增强，为中东地区发展和稳定带来新机遇，正在塑造一个不同于以往的“新中东”。

多名与会中东问题专家认为，该报告聚焦中东国家发展规划和地区形势新变化，对中东国家实施发展规划的影响进行评估，并对中东地区形势走向进行预测和研判。该报告融合基础研究和政策研究，具有学理性、前沿性和前瞻性。

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