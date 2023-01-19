新华社联合国1月18日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军18日呼吁切实维护耶路撒冷宗教圣地历史现状，通过坚定的政治意愿、紧急果断的外交行动，以及包括安理会在内整个国际社会的集体努力防止巴以局势彻底失控。

张军当天在安理会中东巴勒斯坦问题公开辩论会上表示，宗教圣地事关信众宗教情感，多次引发流血冲突，十分敏感，不可不察。本月初，以色列政府官员进入阿克萨清真寺大院，加剧紧张局势，引发普遍担忧。安理会应中国和阿联酋要求进行了紧急讨论。中方的态度是明确的，必须按照安理会和联大决议要求，切实维护耶路撒冷宗教圣地历史现状，切实尊重约旦对宗教圣地的管辖权。有关各方要保持冷静与克制，以色列尤其应停止一切煽动挑衅。

张军说，以色列日前宣布扣除代征税款、停发建筑许可等一系列针对巴勒斯坦的惩罚性措施，不仅针对巴勒斯坦民族权力机构，也将对巴普通民众、民间社会造成冲击。有关措施与国际社会推动加强巴勒斯坦民族权力机构权威、改善巴勒斯坦经济状况、支持约旦河西岸巴勒斯坦社区发展、支持民间组织发挥作用的努力背道而驰。恃强凌弱只会进一步激化矛盾，削弱政治解决的前景。中方强烈呼吁以色列听取安理会成员的压倒性呼声，重审有关决定，停止一切损害信任、加剧对立的单边行动。

张军说，约旦河西岸动荡的安全局势和严重的平民伤亡同样令人关切。中方谴责一切针对平民的无差别袭击，谴责针对儿童的严重侵害，反对安全部队过度使用武力。中方鼓励巴以通过对话合作打破暴力循环，实现共同安全。占领方应当切实履行保护被占领土上民众安全的国际法义务。

张军说， 2022年前11个月，有851处巴勒斯坦人建筑被强拆或强征，其中包括援建的学校。定居点活动违反国际法和安理会决议，破坏被占领土的连贯性，严重侵蚀巴勒斯坦人民的生存空间。中方敦促以色列履行安理会决议义务，停止扩建定居点，停止强拆巴勒斯坦人房屋，停止对马萨费尔亚塔等地区民众的驱逐威胁，停止单方面改变被占领土现状。

张军表示，要以最大紧迫感全面落实“两国方案”。面对巴勒斯坦人民长期遭遇的历史不公，任何人都没有拖延的借口，没有不作为的理由。和平是可能的，所需要的是国际社会以时不我待的紧迫感，为推动巴以复谈付出更大努力，以联合国相关决议为基础，为推进“两国方案”采取实质性步骤。中方敦促在此方面有重要影响的国家秉持公正立场，承担应尽责任，拿出实际行动。中方将继续同国际社会一道，为巴勒斯坦问题全面公正持久解决作出不懈努力。

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