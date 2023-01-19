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中国驻非盟使团举办“欢乐春节”活动

2023年01月19日09:30 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴1月18日电（记者汪平）为庆祝农历兔年新春佳节，中国驻非盟使团同联合国非洲经济委员会（非经委）17日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴共同举办“欢乐春节”暨“新时代中国的非凡十年”主题图片展活动。

　　非洲各国使节及埃塞俄比亚各界代表近200人出席活动。

　　中国驻非盟使团团长胡长春大使在开幕式上说，春节是中国人最重要、最隆重的传统节日。我们谨通过此次活动，向大家致以美好的新春祝福。新的一年，中方愿同联合国非经委和非洲各界一道，为构建更加紧密的中非命运共同体做出积极贡献。

　　非经委执行秘书幕僚长斯薇塔·萨克塞纳表示，非中文化交流源远流长，过去十年非中文化交流进入新时代，人文、传媒、科教、青年等各领域交流持续深化。非经委愿同中国一道在新一个十年中加强非中人文交流，增进团结和信任，更好造福非中人民。

　　来自亚的斯亚贝巴大学孔子学院的学生合唱中文歌曲《新年好》，展示中国传统武术，表演埃塞俄比亚传统舞蹈。来宾在现场观赏中国茶艺，体验中国书法，品尝中国茶和中国传统节庆美食。活动现场掌声不断，气氛热烈。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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